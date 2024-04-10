自來水管破裂！板橋逾1300戶無水可用 台水急設13處臨時供水站
新北市板橋區館前西路及南雅南路一段路口，今（10）日下午發生自來水管破管，柏油路面破裂受損，造成部分地區約1319戶住戶無水可用，台水公司已緊急搶修，並設置13處供水站供民眾取水。
記者林莞茜／綜合報導
新北市水利局表示，今日下午3點40分發生自來水破管事件，影響約1319戶，其中直供戶有344戶，水公司搶修中，設置臨時供水站，新北交通局也公告，有11線公車受到交通管制影響需改道，影響包括51、99、585、806、843、848、910、932、932繞、940、F501路線；另外，「南門街」往南、「板橋夜市（南雅南路）」雙向站位不停靠。
台水公司提醒，民眾於停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，以下為13處臨時供水佔位置：
1. 倉後街與福德街2巷底交叉口
2. 館前西路150號前
3. 館前西路與福德街口
4. 館前西路128號與南門街89號交接口
5. 倉後街3號-倉後街和府中路口
6. 大東街與府中路口
7. 北門街17號-板橋派出所
8. 府中路30號板橋區公所旁
9. 文化路一段32巷18號旁
10. 南雅南路二段7巷口
11. 南雅西路一段10巷15號
12. 館前西路265巷口
13. 光華街37巷及南雅西路2段110巷交接處