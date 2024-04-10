藏壽司再爆疑食物中毒案！侯友宜喊捍衛食安：全面嚴查新北市分店
食安連環爆！知名連鎖壽司店「藏壽司」10天內連續2家分店通報4起疑似食物中毒案 ，今（10）日新北市衛生局接獲輔大醫院通報，有4位民眾於本（4）月7日前往藏壽司新莊宏匯店用餐後，陸續出現不適症狀，目前新莊宏匯店、淡水站前店都已遭新北市衛生局命令暫停作業；為確保消費者安全，新北市長侯友宜宣布，即日起嚴加稽查藏壽司新北市所有分店，一旦查獲不符規定處將依違法食品安全衛生管理法嚴逞。
記者林莞茜／綜合報導
新北衛生局說明，藏壽司淡水站前店分別於4月2日及4月8日接獲淡水馬偕醫院通報，民眾3人及2人分別於4月1日及4月7日前往該店用餐後，陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，就醫後症狀緩解皆已返家休養。衛生局2日接獲通報後隨即派員前往淡水站前店進行稽查，現場見冷凍庫未定期除霜及壽司盤破損等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰；另查核現場已無同批食餘檢體，依據民眾提供共同攝食餐點，4月2日抽驗之大蝦一貫壽司及生章魚壽司檢驗結果符合規定，另於9日抽驗熟成鮪魚、花枝壽司檢驗衛生標準，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
沒想到，新北衛生局再今日接獲輔大醫院通報，有4位民眾於7日前往藏壽司新莊宏匯店用餐後陸續出現不適症狀，就醫後症狀緩解當日即返家休養。市府獲報後隨即派員稽查，現場見排油煙罩有灰塵及烘碗機有裂縫等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新台幣6萬元以上2億元以下之罰鍰，並於即日起暫停作業。
即使查核現場已無該批食餘檢體，但衛生局透過民眾提供共同攝食餐點，現場抽驗炙燒起司鮮蝦及抹茶霜淇淋檢驗衛生標準，檢驗結果若與規定不符，同樣要求於期限內改善，複抽仍不符規定可處最高300萬元罰鍰。由於藏壽司已經連續2家分店均出現疑似食物中毒通報被衛生局要求暫停作業情形，引起食安疑慮，為確保消費者安全，即日起嚴加稽查藏壽司新北市所有分店。
新北市長侯友宜也在晚間表示，「捍衛食安，不容僥倖」，強調一直以來，他不斷要求衛生局針對轄內餐飲業者加強定期與不定期稽查，一旦查獲不符規定處將依違法食品安全衛生管理法嚴逞，一定要確保民眾的食品安全！