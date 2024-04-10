花蓮強震捐款破5億！65筆捐款逾百萬 2大企業捐2000萬並列榜首
0403花蓮強震造成多處災情，賑災基金會統計，募款帳戶至4月10日17:10募得近5.7億元，總捐贈筆數12.7萬筆，其中有65筆百萬以上款項，目前捐款金額以玉山銀行與相關企業、正隆公司與其執行顧問，兩大企業體系分別捐款2000萬為最高，若民眾對於捐款有任何疑問，可直撥代表號（02）7751-6306，或通過基金會官方網站了解。
記者林志怡／台北報導
4月3日東部外海發生規模7.2的強震且全台有感，離震央最近的花蓮也傳出嚴重災情，後續也陸續有餘震出現，中央氣象署統計，截至今（10）日16:00，主震加上後續餘震，已累計821起，其中168起顯著有感，而搜救團隊目前仍在花蓮當地持續進行搜救工作。
賑災基金會表示，自8日銀行營業以來，企業及組織大額捐款陸續匯入專案賑助帳號，截至4月10日17:10募得近5.7億元，總捐贈筆數12.7萬筆，計有65筆百萬以上款項，其中玉山志工福利慈善事業基金會、正隆公司及其執行顧問等2大企業體系，分別捐款2000萬元。
4月10日（晚間）募款進度摘要
截至4月10日17:10，收到愛心款項合計$574,389,539元，總捐贈筆數為127,082筆。分項如下：
臺灣土地銀行帳戶：$432,437,045
挖貝集資平台專案：$44,024,785
LINE Pay愛心捐款：$97,927,709
合計：$574,389,539
附註：4月9日起四大超商皆可使用機台捐款，惟因各家統計時間有作業上差異，後續將於每週一統計前週金額，再一併計入。