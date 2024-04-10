陶晶瑩轟黃子佼行徑令人髮指！替張小燕喊冤「他老婆都不知道了」

黃子佼1.2億豪宅蔓延恐慌潮？葛斯齊爆鄰居求救：想要搬家

▲葛斯齊爆料黃子佼的豪宅鄰居想要搬家。（圖／翻攝YahooTV）
▲葛斯齊爆料黃子佼的豪宅鄰居想要搬家。（圖／翻攝YahooTV）

記者羅凌筠／綜合報導

主持人黃子佼因註冊偷拍論壇，持有未成年影像，挨罰120萬元，並獲緩起訴處分，黃子佼住在台北市中山區1.2億豪宅，前狗仔葛斯齊在鄭弘儀節目《新聞挖挖哇》爆料，黃子佼鄰居心生恐懼，這兩天不斷傳訊息求救：「是不是要搬家？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲葛斯齊與黃子佼鄰居是朋友。（圖／翻攝新聞挖挖哇）
▲葛斯齊與黃子佼鄰居是朋友。（圖／翻攝新聞挖挖哇）
葛斯齊透露自己有個朋友是黃子佼鄰居，「我朋友家跟他們同棟，這兩天不斷傳訊息說，他不知道該怎麼辦，是不是要搬家？恐懼到說他想要搬家，因為他有女兒，怕在電梯遇到也不知道該怎麼辦，過去他們是有交誼過，畢竟都是一些喜歡藝術品的人。」

黃子佼涉及的偷拍論壇「創意私房」，掀起社會關注戀童癖議題，醫師潘建志提到，在美國針對戀童癖罪犯是採取化學閹割，「定期打抗雄性素，降低睪固酮濃度，再打雌激素。」主持人鄭弘儀問注射後的下場？潘建志坦言會沒有性能力、性慾降低很多，犯罪率也從70%減低到3%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

林美秀發聲了：一定會響應修法！談黃子佼「做藝人就是一個榜樣」

黃子佼染指少女！張永正「3理由」槓上酸民：為什麼要針對小燕姐

黃子佼持不雅片　《大學生》女星憂：偷拍論壇會員不減反增

羅志祥譴責少女不雅片拍攝者！提5不關切兒少　盼黃子佼跟家人談

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞