黃子佼1.2億豪宅蔓延恐慌潮？葛斯齊爆鄰居求救：想要搬家
主持人黃子佼因註冊偷拍論壇，持有未成年影像，挨罰120萬元，並獲緩起訴處分，黃子佼住在台北市中山區1.2億豪宅，前狗仔葛斯齊在鄭弘儀節目《新聞挖挖哇》爆料，黃子佼鄰居心生恐懼，這兩天不斷傳訊息求救：「是不是要搬家？」
記者羅凌筠／綜合報導
葛斯齊透露自己有個朋友是黃子佼鄰居，「我朋友家跟他們同棟，這兩天不斷傳訊息說，他不知道該怎麼辦，是不是要搬家？恐懼到說他想要搬家，因為他有女兒，怕在電梯遇到也不知道該怎麼辦，過去他們是有交誼過，畢竟都是一些喜歡藝術品的人。」
黃子佼涉及的偷拍論壇「創意私房」，掀起社會關注戀童癖議題，醫師潘建志提到，在美國針對戀童癖罪犯是採取化學閹割，「定期打抗雄性素，降低睪固酮濃度，再打雌激素。」主持人鄭弘儀問注射後的下場？潘建志坦言會沒有性能力、性慾降低很多，犯罪率也從70%減低到3%。
※【NOWnews 今日新聞
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