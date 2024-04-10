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台版N號房「創意私房」網域將停止！數位部證實：收到衛福部公文

▲「創意私房」網域將停止！數位部證實已收到衛福部公文。（示意圖，於文中所提網頁無關／取自Pexels）
▲「創意私房」網域將停止！數位部證實已收到衛福部公文。（示意圖，於文中所提網頁無關／取自Pexels）

記者林莞茜／綜合報導

「台版N號房」兒少性影像網站「創意私房」封網進度受關注，數位部今（10）日傍晚表示，數位部主管財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）於今（10）日傍晚近6時30分收到衛福部公文，依據《兒童及少年性剝削防制條例》及《性侵害防治法》相關規定，要求網際網路接取服務提供者針對 meitufang.com 執行網域停止解析措施。TWNIC 收到公文後，隨即協調各網際網路接取服務提供者，停止解析該網域名稱。

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藝人黃子佼近期遭爆是偷拍論壇「創意私房」的高級會員、並持有真人兒少性影像，引發社會怒火要求對該網站進行封網，衛福部長薛瑞元今日在立法院接受質詢時，承諾今日就會發文通知數位部、針對該網站進行封網，也會在釐清「針對個別影片下架」、「針對整個網站的處理」概念後，就趕快發文給數位部。

稍早數位部證實，已在今日傍晚近6時30分收到衛福部公文，TWNIC 收到公文後，隨即協調各網際網路接取服務提供者，停止解析該網域名稱。由數位部主管的TWNIC，不會去判斷網頁內容是否違法，但若接獲法院裁定、行政機關依法裁處的行政處分，或收到透過緊急案件機制申請的惡意網域時，可執行停止解析，避免民眾連接不法網站。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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