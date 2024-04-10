創意私房這舉動「不把受害少女當人看」 會員違規直接公開處刑
黃子佼從去年6月起被揭發多件ＭeToo醜聞，輿論譁然，怎料，檢方還查出案外案，黃子佼4TB隨身硬碟查獲多部偷拍不雅影片，其中7部為未成年少女裸露內容，黃子佼坦承是從有「台版N號房」之稱的論壇「創意私房」付費下載，而他也是該網站的高級會員。有網友發現，「創意私房」以「菜」分級私密影片，違反站規的會員會被「公開處刑」，即公布個人資料，以示懲戒。
記者楊穎軒／綜合報導
一名女網友在Dcard發文，語氣相當震驚，「剛剛去搜尋創意私房，看到整個網站把私密影片以菜去分級，真的就能感受到他們是多麼不把這些非自願放在網路上影片的人當一回事，好像就是個沒什麼大不了的A片一樣...」此外，違反網站規則的就直接公開個人資料，附圖中，可見某位會員的臉書個資被放上論壇，遭懲罰的理由、ID帳號等也都被曝光。
女網友形容「創意私房」管理會員的忠誠度甚至比國家法律規定還要直接、果斷，「也難怪養成了這樣龐大的死忠的犯罪鏈」，最後大嘆：「連會員的個資都可以這樣大剌剌的公開，更何況是那些被偷拍的人的權益？根本不用想了...希望司法機關真的要嚴懲整個網站5千多位會員！」
網友議論紛紛：「感覺5000多名會員都抓出來，說不定會挖出一堆名人...現在應該很多人很怕」、「最可怕的是即便我們吵成這樣，主謀老馬現在依舊沒事還是在收錢、還是在侵害別人，而那些人依舊購買、依舊幫助著這個產業鏈」、「這種性犯罪看了真的很難受」、「滿滿五千多位的黃子佼們！」
※【NOWnews 今日新聞
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