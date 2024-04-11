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冷氣倒數1個月開工！「保養神招」眾全不知　師傅認了：省超多錢

▲隨著近日天氣越來越炎熱，家中的冷氣機大約倒數1個月就要開始啟動。（記者張嘉哲攝）
▲隨著近日天氣越來越炎熱，家中的冷氣機大約倒數1個月就要開始啟動。（記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

4月天氣時好時壞，有時白天突然熱到不行，也有時突然大降溫，顯見夏天高溫的天氣已經逐步逼近，按照去年的經驗，通常5月初家中的冷氣就要因為高溫開始運轉，那麼你多久沒有打開自家的冷氣了呢？日本知名電器廠商就曾表示「為了防止冷氣當中發霉、卡髒污，其實冷氣只要不吹一個月，就要定時打開送風半天，除了可以保養冷氣外，也能維護空氣品質與我們的身體健康」。而水電行師傅則也認證，這也讓夏季來臨時，不需要再花錢清洗冷氣，每年無形中都省下很多冤枉錢！

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日本電器大廠認證！不使用冷氣保養秘招曝光

很多人在夏秋吹完冷氣之後，進入冬天就直接把冷氣關掉放到下一個夏天才重新開啟，許多民眾在冷氣「休機」期間，都沒有任何的保養步驟。然而，日本電器大廠日立就表示，在秋冬季節停止使用冷氣時，冷氣機內比較容易滋生黴菌，因為夏季頻繁使用的關係，導致冷氣機會出現許多冷凝水，就是會在冷氣機的內部、出風口和管道等地出現的水漬，如果對他置之不理，就會造成冷氣發霉的情況，尤其黴菌在20度至30度、濕度70度以上環境容易滋長，也是許多蟑螂昆蟲的棲身之地。

日立表示「如果長期停冷氣機，民眾可以選一個晴天的日子，開啟冷氣機的送風功能，只要吹半天即可關閉，這麼做就可以將冷氣機、空調內部吹乾，避免發霉」；而另一家日本大廠富士通也提到「冷氣機如果長時間（1個月以上）不使用，就要在晴天時，進行約半天左右的送風運轉，使室內機的內部乾燥，因為內部若一直處於潮濕狀態，長時間不使用就會發霉」。

▲設計師建議，要在廁所安裝冷氣沒有問題，一機可以多用，但建議安裝吊隱式冷氣，把冷氣藏在天花板內。（圖/記者張嘉哲攝）
▲日本電器大廠日立以及富士通都建議，民眾在秋冬不使用冷氣機時，應該找一個晴天的日子打開送風，以防機內潮濕發霉。（圖/記者張嘉哲攝）
家用冷氣機保養要做足！夏季爽爽吹更省錢

而如果是有好好妥善保養冷氣的話，按照使用冷氣頻率的不同，如果像是在外租屋的上班族，其實根本不需要一年就洗一次冷氣。《NOWnews》記者也實際採訪水電行莊師傅，送風保養冷氣這一招絕對是有用的，常常到了夏季一開始，就有許多家戶冷氣打開掉出蟑螂、蜘蛛、小蟲等等，這就是因為大家都習慣在夏季結束就關機置之不理，也導致下一個夏天要使用時，內部髒污多甚至有大片的發霉。

莊師傅提到，其實如果是使用時間不長、使用頻率不高的家庭冷氣，我們派人去檢查要是乾淨，都會建議客戶「晚個一兩年再洗冷氣都不是問題」，以現在行情價，分離式的冷氣清洗，一台也要2000至2500元，每年都要清洗冷氣，無形之中也要花費不少錢。

▲室內冷氣不宜開太強，以免容易因溫差變化大導致頭暈發生。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲家用冷氣機隨著使用時間以及頻率的不同，不見得每年都要洗一次冷氣，只有保養得宜可以省下不少錢。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
倒數1個月「冷氣開工」！台電推薦2步驟先做　檢查內機清潔度

而時序來到四月中旬，冷氣倒數1個月就要開機運轉，加上從4月開始電費調漲，肯定有不少人擔心電費會暴漲的問題，台電就也傳授兩招，表示冷氣長期未使用的狀況之下，要開工前應該要先擦拭機身外表以及出風口，另外則是使用清水或中性清潔劑清洗濾網，洗淨後陰乾或輕拭乾，如此一來夏季來臨時，冷房效果會更好，也會更加省電。

除此之外，如果是以前都沒在保養冷氣，今年要看冷氣還是否清潔的民眾，可以使用手電筒從出風口的位置照射進去，如果看到黑色的斑點就表示有黴菌產生，有黴菌就表示有孢子，有孢子，在開冷氣的時候就會造成過敏，這時候可就要找專人來清洗一下冷氣，夏天才能省錢又吹涼！還沒健檢自家冷氣的民眾，趕緊動作，在今年吹完冷氣之後，也不要忘記「保養冷氣」的秘招哦！

▲台電曾在官網提醒，冷氣在開始使用之前，一定要先清潔冷氣外部，將機身表面與出風口擦拭乾淨。（圖／翻攝自台電官網）
▲台電曾在官網提醒，冷氣在開始使用之前，一定要先清潔冷氣外部，將機身表面與出風口擦拭乾淨，並且清洗濾網。（圖／翻攝自台電官網）

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