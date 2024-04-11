冷氣倒數1個月開工！「保養神招」眾全不知　師傅認了：省超多錢

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很多人在夏秋吹完冷氣之後，進入冬天就直接把冷氣關掉放到下一個夏天才重新開啟，許多民眾在冷氣「休機」期間，都沒有任何的保養步驟。然而，日本電器大廠日立就表示，在秋冬季節停止使用冷氣時，冷氣機內比較容易滋生黴菌，因為夏季頻繁使用的關係，導致冷氣機會出現許多冷凝水，就是會在冷氣機的內部、出風口和管道等地出現的水漬，如果對他置之不理，就會造成冷氣發霉的情況，尤其黴菌在20度至30度、濕度70度以上環境容易滋長，也是許多蟑螂昆蟲的棲身之地。
日立表示「如果長期停冷氣機，民眾可以選一個晴天的日子，開啟冷氣機的送風功能，只要吹半天即可關閉，這麼做就可以將冷氣機、空調內部吹乾，避免發霉」；而另一家日本大廠富士通也提到「冷氣機如果長時間（1個月以上）不使用，就要在晴天時，進行約半天左右的送風運轉，使室內機的內部乾燥，因為內部若一直處於潮濕狀態，長時間不使用就會發霉」。
家用冷氣機保養要做足！夏季爽爽吹更省錢
而如果是有好好妥善保養冷氣的話，按照使用冷氣頻率的不同，如果像是在外租屋的上班族，其實根本不需要一年就洗一次冷氣。《NOWnews》記者也實際採訪水電行莊師傅，送風保養冷氣這一招絕對是有用的，常常到了夏季一開始，就有許多家戶冷氣打開掉出蟑螂、蜘蛛、小蟲等等，這就是因為大家都習慣在夏季結束就關機置之不理，也導致下一個夏天要使用時，內部髒污多甚至有大片的發霉。
莊師傅提到，其實如果是使用時間不長、使用頻率不高的家庭冷氣，我們派人去檢查要是乾淨，都會建議客戶「晚個一兩年再洗冷氣都不是問題」，以現在行情價，分離式的冷氣清洗，一台也要2000至2500元，每年都要清洗冷氣，無形之中也要花費不少錢。
倒數1個月「冷氣開工」！台電推薦2步驟先做 檢查內機清潔度
而時序來到四月中旬，冷氣倒數1個月就要開機運轉，加上從4月開始電費調漲，肯定有不少人擔心電費會暴漲的問題，台電就也傳授兩招，表示冷氣長期未使用的狀況之下，要開工前應該要先擦拭機身外表以及出風口，另外則是使用清水或中性清潔劑清洗濾網，洗淨後陰乾或輕拭乾，如此一來夏季來臨時，冷房效果會更好，也會更加省電。
除此之外，如果是以前都沒在保養冷氣，今年要看冷氣還是否清潔的民眾，可以使用手電筒從出風口的位置照射進去，如果看到黑色的斑點就表示有黴菌產生，有黴菌就表示有孢子，有孢子，在開冷氣的時候就會造成過敏，這時候可就要找專人來清洗一下冷氣，夏天才能省錢又吹涼！還沒健檢自家冷氣的民眾，趕緊動作，在今年吹完冷氣之後，也不要忘記「保養冷氣」的秘招哦！