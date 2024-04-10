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高端財管全面進化！資產配置「股6債4」不夠　納私募資產成新趨勢

▲台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行今（10）日宣布再續5年策略合作，同時發表最新2023年調查報告，指出台灣高資產客群3大值得關注的議題。（圖／台北富邦銀行提供）
▲台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行今（10）日宣布再續5年策略合作，同時發表最新2023年調查報告，指出台灣高資產客群3大值得關注的議題。（圖／台北富邦銀行提供）

記者顏真真／台北報導

隨全球和亞太地區高資產人數增長及二代接班潮來臨，根據調研，亞太地區7萬名高資產人士將在未來10年內傳承約2.5兆美元，台灣高資產客戶也有24.4%啟動財富規劃，高於整體亞太區的20.3%，顯示頂級客群財富管理需求持續攀升，銀行也搶攻高端財管市場，台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行今（10）日宣布，再續5年合作，標是在合作期間對標國際私銀水準，以全球視野融合在地經營，從業務經營、產品開發、人才培育、國際交流等4大方向全面進化。

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北富銀總經理郭倍廷表示，從2018年起，北富銀即領先同業與瑞士隆奧銀行簽署合作協議，截至目前為止，仍是台灣業界唯一對接國際私銀的金融機構。過去5年，北富銀與瑞士隆奧合力完成了高端財管服務的基礎建設，在各方面皆開展了密切交流，不僅備獲好評，更帶動高端財管業務規模的顯著提升，資產管理規模在過去3年，每年皆有超過30%的成長，也代表客戶對這項策略合作的肯定。這次兩家銀行再續合作，除能全方位強化本行高端客群經營實力，並將提供客戶更多足以比肩全球的優質產品及跨國人脈網絡交流機會，厚植台灣高端財管服務專業，為財管市場的發展挹注更多動能。

瑞士隆奧銀行今日也發表最新2023年調查報告指出，台灣高資產客戶已啟動財富規劃者占24.4%，高於整體亞太區的20.3%，顯示台灣高資產客戶財富管理的意識和重視程度都較高，但已實現個人目標的比例卻僅有16.7%，反而低於亞太區的21.4%，這正代表台灣財富管理服務的缺口，客戶需要更專業完善的方案及工具，讓財富管理不再只是想法，而是更具執行力的行動計畫。

不僅如此，台灣高資產客群在觀念上相當重視永續發展，高達87.2%的台灣受訪者關心氣候變遷等議題，高於亞太地區的81.2%，但在實際行動上，只有16.7%的台灣受訪者已進行或計劃增加永續投資比例，略低於亞太地區的18.4%。北富銀資深副總吳傳文分析，過去許多永續投資的績效表現還不夠穩定，且相較於其他產業，永續投資的資訊取得不易，不夠公開透明化與可標準化，同時目前的配置方法及可選標的仍不夠豐富，都影響投資人的具體行動。

不過，瑞士隆奥銀行也推估2022至2030年間，累計將有37兆美元、約合新台幣1184兆元的資本支出用於能源、材料系統的變革及生態復原等綠色產業，永續投資不僅規模龐大，且深入產業重塑全球經濟格局，成為未來資產布局上不可或缺的一環。

在私募資產投資上，瑞士隆奧調查同樣指出高資產客戶「既期待又怕受傷害」的心態，無論台灣還是整體亞太地區，都有超過5成受訪者有投資私募資產的意願，卻只有約2成的投資人在過去兩年中實際增加私募資產配置。

吳傳文表示，傳統資産類别間存有高度的關聯性，在緊縮金融環境的影響下，往往産生意料不到的後果，過去的「股6債4」配置模式已不足以産生投資人期待的回報，而在投資組合中納入優質私募資産已被證明長期有助於提升投資報酬率並降低風險。

根據資料分析公司Preqin推估，私募市場資產規模將由2022年的12.2兆美元成長1.5倍至2026年的17.8兆美元，顯示私募資產的重要性與日俱增，北富銀將在瑞士隆奧銀行的協助下，積極幫助高資產客戶增進對國際私募市場的了解，並提供更多參與私募投資的機會，透過多元且互補的投資機遇，成為均衡投資組合中的重要元素，提升台灣財管業務在多元投資上的前瞻性和影響力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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