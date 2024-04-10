高端財管全面進化！資產配置「股6債4」不夠　納私募資產成新趨勢

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瑞士隆奧銀行今日也發表最新2023年調查報告指出，台灣高資產客戶已啟動財富規劃者占24.4%，高於整體亞太區的20.3%，顯示台灣高資產客戶財富管理的意識和重視程度都較高，但已實現個人目標的比例卻僅有16.7%，反而低於亞太區的21.4%，這正代表台灣財富管理服務的缺口，客戶需要更專業完善的方案及工具，讓財富管理不再只是想法，而是更具執行力的行動計畫。
不僅如此，台灣高資產客群在觀念上相當重視永續發展，高達87.2%的台灣受訪者關心氣候變遷等議題，高於亞太地區的81.2%，但在實際行動上，只有16.7%的台灣受訪者已進行或計劃增加永續投資比例，略低於亞太地區的18.4%。北富銀資深副總吳傳文分析，過去許多永續投資的績效表現還不夠穩定，且相較於其他產業，永續投資的資訊取得不易，不夠公開透明化與可標準化，同時目前的配置方法及可選標的仍不夠豐富，都影響投資人的具體行動。
不過，瑞士隆奥銀行也推估2022至2030年間，累計將有37兆美元、約合新台幣1184兆元的資本支出用於能源、材料系統的變革及生態復原等綠色產業，永續投資不僅規模龐大，且深入產業重塑全球經濟格局，成為未來資產布局上不可或缺的一環。
在私募資產投資上，瑞士隆奧調查同樣指出高資產客戶「既期待又怕受傷害」的心態，無論台灣還是整體亞太地區，都有超過5成受訪者有投資私募資產的意願，卻只有約2成的投資人在過去兩年中實際增加私募資產配置。
吳傳文表示，傳統資産類别間存有高度的關聯性，在緊縮金融環境的影響下，往往産生意料不到的後果，過去的「股6債4」配置模式已不足以産生投資人期待的回報，而在投資組合中納入優質私募資産已被證明長期有助於提升投資報酬率並降低風險。
根據資料分析公司Preqin推估，私募市場資產規模將由2022年的12.2兆美元成長1.5倍至2026年的17.8兆美元，顯示私募資產的重要性與日俱增，北富銀將在瑞士隆奧銀行的協助下，積極幫助高資產客戶增進對國際私募市場的了解，並提供更多參與私募投資的機會，透過多元且互補的投資機遇，成為均衡投資組合中的重要元素，提升台灣財管業務在多元投資上的前瞻性和影響力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。