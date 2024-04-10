飼主開車「當包廂唱KTV」！柴犬驚恐臉4.5萬人朝聖：不然我下車？
就想高歌一曲給你聽聽看！近日一名飼主在社群分享一段影片，只見他帶著自己養的可愛柴犬出門，讓牠坐在副駕駛座，而自己則是開著音樂高歌唱著，結果因為歌聲不太美妙，讓柴犬的表情變化相當爆笑，貼文引來超過4.5萬人朝聖按讚，不少人狗奴也揣測柴犬的內心小劇場，直言：「不然我還是下車好了？」
記者張嘉哲/綜合報導
一名飼主在社群平台上分享自己與愛犬的相處日常，只見他帶著愛犬開車出門，把愛犬放在副駕駛座上安穩坐著，結果下一秒自己就把汽車當做KTV包廂高歌一曲，播放著混音版的《下雨天》，由於音域對男生來說較高，該飼主高音也唱得有些吃力。
而柴犬一開始聽到飼主大聲唱歌之後，立刻豎起耳朵仔細聆聽，結果聽沒多久表情開始露出震驚的表情，隨後還直接把頭撇過去，厭世的看著車外，而當鏡頭試圖要拍柴犬正面時，柴犬也沒有轉過頭來，只是用斜眼盯著飼主看，整個表情變化非常的逗趣。
影片曝光後，吸引超過4.5萬人朝聖按讚，不少人紛紛回應「柴柴：還要繼續唱？要不然我下車？」、「可愛柴：我先說，我是可以自己回家的」、「柴：誰和我一樣，等不到他閉嘴......」、「我真的快笑死，這隻柴犬表情是有層次的，從震驚到厭世最後是你唱夠了沒」、「柴：不想養我可以說，不用用唱歌來逼我走」。