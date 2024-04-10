黃子佼持有未成年少女不雅片！BBC也關注 還登上熱門新聞排行榜
台灣藝人黃子佼去年深陷＃ＭeToo醜聞，調查期間，檢方又在他的隨身硬碟查獲多部不雅影片，包括7部未成年少女裸露內容，是他從成人論壇付費下載，引起社會大眾譁然，連日來遭到各界砲轟。話題討論度至今不減，連英國廣播公司（BBC）也關注，不僅在網站的新聞首頁報導黃子佼事件，該報導甚至還擠進今日《BBC》的熱門新聞排行榜，一度成為最熱門新聞。
記者倪浩軒/綜合報導
《BBC》報導以「電視主持人黃子佼持有未成年私密影像一案引發憤怒」為標題，內容整理了黃子佼涉案情節的來龍去脈，指出黃子佼是台灣知名主持人，自ＭeToo醜聞延燒到如今的持有未成年私密影像案，許多人質疑黃子佼遭到的處罰太輕了。
《BBC》報導也指出根據台灣法律，無正當理由持有未成年人性愛影像或影片者，可處一年以下有期徒刑，或併科新台幣3萬至30萬元罰金；相較之下，美國對持有此類物品的處罰最高可達到10年以下有期徒刑。但《BBC》也提到，在日本，類似犯罪也是最高判處一年以下有期徒刑最高100萬日圓、約新台幣21萬元的罰款。
對於台灣現行的刑罰是否太輕，法務部長蔡清祥今日表示，兒少性剝削防制條例主管機關是衛福部，至於是否提高刑責，法務部願全面配合，也主張對相關個案來嚴懲。
※【NOWnews 今日新聞
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