理財也能兼具環保！新壽推台灣首檔ESG投資型保單　董座率先投保

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所謂「GSSSB債券」包含綠色(Green)、社會(Social)、永續發展(Sustainability)、永續發展相關債券(Sustainability-linked)等類型，以綠色債券占比最高。標普資料顯示，GSSSB債券中，超過半數為綠色債券。展望未來，在碳中和、淨零碳排的趨勢之下，綠色債券將持續在GSSSB市場中居主導地位。
綠色債券屬於主題債券的一種，企業發行債券所募得的資金，將專門用於綠色投資計畫，包括降低溫室氣體排放、環保科技、發展潔淨能源等等，投資人亦可藉由投資綠色債券參與可持續性發展市場的投資機會，並為地球貢獻心力。
為讓保戶既能投資，也能夠做環保，新壽也推出外幣投資連結型年金保險，也是台灣第一檔投資型保單連結ESG境外結構型商品，募集期間至4月30日，結構型商品是由法國巴黎銀行集團保證，以澳幣計價的綠色債券與連結那斯達克100 ESG指數選擇權組合，投資標的運用期為8年。
新壽表示，在年金累積期間，將躉繳保險費扣掉保險費用後，淨投資本金將投入滿期一次給付結構型商品，一方面買進綠色債券，領取固定債息；另一方面將部分債息買進選擇權，支付權利金。保戶持有至投資標的運用期滿且發行機構或保證機構沒有違約，即可領回淨投資本金及固定配息，若滿足支付紅利配息條件，還可享有額外紅利配息。年金給付期則可以根據自身財務規劃需求，選擇一次給付，或是保證期間10年、15年或20年等分期給付方式。
新壽指出，由於屬於躉繳型商品，費用透明且簡單，繳交保險費時，僅扣除4%的保費費用，沒有額外的保單管理費、部分提領費用、解約費用等其他費用，計價貨幣為澳幣，適合旅遊移民、累積教育基金、儲存退休金等有外幣需求者。同時，其所連結的境外結構型商品，以綠色債券形式發行，綠色債券保證機構法國巴黎銀行，而且募集期間保戶每投資等值1萬美金，法國巴黎銀行將為投資人在印尼蘇門答臘亞齊地區種植一棵樹木，透過復育造林以實際行動許下守護環境的承諾。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。