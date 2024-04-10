高雄表參道計畫有感進步　周邊商家肯定市府用心

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一名工務局官員指出，已完成站東路、站西路彩色鋪面工程，並執行建國路人行環境改善工程，將中山/博愛路既有人行道樹穴補換植米高徑20公分以上之黃連木51株，此外亦積極向中央爭取約2.3億元改善中山路（建國路至民生路）人行道，不只是讓車站景觀一新，也提升車行順暢度與行人安全度，未來結合新高雄車站整體改建計畫，將會是傳統高雄中心點的全面升級。「在高雄帝冠車站的歷史建物見證下，迎向高雄未來世代的新起點」。
另名經發局官員表示，提振商圈經濟是市長陳其邁上任以來一直「緊緊緊」要求局處特別重視的政策，除了大家比較熟知的演唱會經濟之外，經發局這幾年也在美麗島、中央公園等捷運站舉辦各式主題活動，例如聖誕市集、萬聖節遊行，發揮活動複合式效應，以大眾運輸帶動人潮在商圈消費。
一名在新堀江經營多年的商家表示，電商興起跟疫情，是這幾年面臨的最大挑戰，但也感受到市府積極振興商圈的努力，「像是之前有一場台日咖哩祭的活動，聽有去擺攤的朋友說，原本的備料瞬間秒殺，還不得不就近緊急調白飯過來，生意有夠好。」這些參加活動的民眾，也外溢到自己的店面，對業績也有不小的幫助。
這名商家還特別指出，萬聖節的遊行活動，是印象中第一次看到這麼多年輕家庭，在五福路上這麼歡樂，自己還特別去進貨小朋友喜歡的氣球、螢光棒跟礦泉水、點心。「小朋友體力比較不好，走一走累了，就會跟爸爸媽媽吵著說要休息，我批的貨就會吸引他們的注意力，你也知道，小朋友吵著要，爸爸媽媽多半就會屈服⋯⋯」
另名商家則是對聖誕市集相當肯定，認為中央公園從體育場轉型之後，這兩年很成功的透過聖誕元素的活動，讓年輕人再次大量聚集到這一帶，「期待市府可以推出更多主題活動，讓這一代更加繁榮。」