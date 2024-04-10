亞灣2.0中央地方合作啟動招商　擴大產業群聚發展腹地

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高市府與經濟部、交通部及其所屬國營事業公司等相關部會分工合作，把握潛在產業及人才進駐契機，於今年啓動亞灣2.0腹地招商開發，期與產業合作興建企業營運總部、人才研訓中心等，進而帶動亞灣結合周邊捷運輕軌場站、商圈及水岸活動共榮發展。
亞灣2.0都市計畫細部計畫已於今年1月10日公告實施，如經審議合格之投資人能取得20%產業容積獎勵，同時明訂該獎勵於118年屆期不予適用；國公營事業土地坵塊及開發方式如都更開發、設定地上權等；公園用地使用強度得以多元經營複合使用，(如水岸遊憩休閒設施、觀光零售餐飲、娛樂事業等)；配合IC設計與關聯智慧產業訂土地使用組別等。
亞灣2.0計畫是由中央部會與市府機關合作推動，已簽約執行的特貿三都更開發案，現已進行都市更新、都市設計、交通及環境影響評估等相關審議程序。其它如捷運Y15聯合開發案則由捷運局招商中；西側緊鄰的21號碼頭後線土地，預計今年第二季由高雄港區土地開發公司對外招商。其他中油公司土地依其規劃預計今年下半年陸續公告招商。
另外，高市府與經濟部設有單一窗口，提供企業公司進駐亞灣所需資源及相關協助，設立如區域應用服務、技術支援創新研發及人才培育等產業中心及區域營運總部，以智慧科技帶動產業數位與淨零雙軸轉型，讓高雄成為智慧城市解決方案輸出母港。