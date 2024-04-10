批馬英九悖離民意　綠委：馬習二會晤幾無實質意義

前總統馬英九今（10）日與中國國家主席於北京人民大會堂二度會晤，不僅是9年來第二次，同時是2人首度在中國領土上會面，對此民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，馬英九全程以「中華民族」論述模糊並取代「中華民國」，連自己國家國號都難以說出口，有失中華民國民選總統之高度，令人遺憾。此外馬英九悖離台灣民心，無法代表台灣主流民意，「因此此一會晤，幾無實質意義。」
記者陳威叡／台北報導
對於馬習二會登場，吳思瑤表示，馬英九此次以私人名義前往中國，並進行馬習二會，其代表性不高，其成效及影響力自然有限。樂見透過兩岸對話，消弭敵意並促進和平，但馬英九與習近平會晤，未能正面呈現台灣主流民意，伸張台灣主權地位，有違台灣社會期待。
吳思瑤指出，過程中馬英九甚至一度因口誤而修正「中華民國」說法，全程以「中華民族」論述模糊並取代「中華民國」，連自己國家國號都難以說出口，有失中華民國民選總統之高度，令人遺憾。
吳思瑤表示，馬英九全然配合並附和中方「一中原則」下的「九二共識」，落入中方片面設定之一中框架，否定台灣主體性，更難以為台灣人民認同。尊重馬英九個人的中國情懷，但事實是馬英九悖離台灣民心，無法代表台灣主流民意，因此此一會晤，幾無實質意義。
民進黨立院黨團將持續捍衛台灣民主體制，與行政部門齊手團結台灣人民，抵禦中國外交霸凌、經貿脅迫等手段之複合性施壓，深化台灣與民主同盟國家之合作鏈結，扮演印太及南海區域和平穩定的積極性角色。