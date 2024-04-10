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台南預售市場火燙　安南區「長安里」2至3字頭後市可期

▲安南區積極投入相關文化、運動建設，如台灣歷史博物館、亞太棒球村、安南醫院、台江文化中心及天馬電台創意文化園區等。（圖／春福機構提供）
▲安南區積極投入相關文化、運動建設，如台灣歷史博物館、亞太棒球村、安南醫院、台江文化中心及天馬電台創意文化園區等。（圖／春福機構提供）

記者黃文德／台南報導

台南房市受益於南科發展、台積電擴廠等利多訊息，買家看好台南房市紛紛進場置產，造就台南預售屋市場的火燙表現。2024年平實重劃區預售市場房價出現「5-6字頭」，帶動鄰近區域行情比價上揚，「3-4字頭」房價的建案成為常態，而「2-3字頭」行情的建案則因為價格相對親民，成為市場的「珍稀搶手貨」。

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根據台南房地產2024年4月份調查顯示，預售房價最高的是平實重劃區，區域內已經有建案站上「5-6字頭」行情，而中西區則以「4-5字頭」居台南預售房價第二名，第三名「3-4字頭」區域則共有8大區域，這8大區域裡，則以安南區、新市區的預售價格區間最大，「2-4字頭」的預售價格差異，成為台南核心都會區內的特色。

根據台南市安南區都市計畫資料，全區共有32處「細部計畫」，陸續將帶動整個安南區穩健發展。其中A5新寮、溪心寮、總頭寮、十三佃地區的「產業發展鏈結」細部計畫中，有41.88公頃(大部分是在長安里)的應辦市地重劃正在辦理中，而安南區的「長安里」目前房價僅2至3字頭，後市發展可期。

依資料顯示，安南區的人口結構相對年輕，64歲以下人口佔比高達88.4％，10年的人口成長率為14.42％，統計至2023年每戶平均為2.95人，自然增加率及社會增加率穩定正成長。台南市政府近期亦積極投入相關文化、運動建設，如台灣歷史博物館、亞太棒球村、安南醫院、台江文化中心及天馬電台創意文化園區等，未來世代所需要的相關教育、文化培育、醫療設施都逐漸孕育中。

「長安里」可以快速連結東西向台17線快速道路(台江大道，都市文創外環軸線)橫貫台南，國道8號「產業通勤軸線」可以快速連結台南科學園區以及國道1高速公路暢行南北城市，還有正在興建的北外環道路，「長安里」居於安南區交通相當便利的地理位置。

彙整2018-2022年平均房價漲幅數據，南科漲幅高達67.7％，吸引南科的高科技人員沿線置產，目前以「商60」重劃區房價「4字頭」漲勢最高，而比「商60」距離南科交通路程更近的長和大道上「長安里」是一個置產的優選。

春福機構「春福安安」位於長安里，距離南科路程比「商60」還要近，位處安南區「產業發展鏈結」區塊，位居「國8產業通勤軸線」與「都市文創外環軸線」雙通道中間，地理位置極具優勢，鄰近的佃西、佃北、十二佃重劃區，土地重劃後價格都趨近每坪28-30萬元，「商60」重劃區的預售價格也已經站上「4字頭」。「春福安安」雙面臨路、近擁公園，房價僅「2-3字頭」，吸引市場注意，期待後市房地產發展增值空間。

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