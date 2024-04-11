墨西哥轉播日全食出現放送事故 主播台驚見「男性器官」全傻眼
日全食奇觀掀起北美民眾狂熱，不少新聞媒體第一時間播放來自各個城市的片段，也提醒民眾不要在戶外直視太陽，而在墨西哥也有當地電視台在播報日全食轉播解說，沒想到畫面卻突然從太陽切換成男性的睪丸，錯愕的女主播更不小心叫出聲音，而男主播則在事後承認這段畫面是民眾提供，新聞台審核出了失誤。
國際中心楊智傑／綜合報導
北美洲日全食於美東時間8日下午2點左右在墨西哥太平洋海岸的馬薩蘭登場，不過在墨西哥有個新聞頻道卻因為不同原因讓觀眾「不忍直視」。墨西哥東北部薩爾蒂約的地方電視台「RCG Media」在8日一個24小時播報的新聞節目上，播放民眾提供來自不同城市的日全蝕片段，然而這個天文奇景卻不怎麼雅觀。
當節目準備播放日全食發生的畫面時，可以看到螢幕上原本是月球完全遮蔽住太陽後，卻突然變成一名男子用生殖器官遮擋太陽，畫面甚至持續快四秒，電視台才趕緊結束轉播，但場面已經相當尷尬，2名女主播一時間還來不及反應，而男主播則趕緊救場，表示這些片段是觀眾提供的，應該是一場惡作劇。
這起放送事故在社群媒體上引起瘋傳，不少網友笑稱這是典型的「墨西哥惡作劇」，但也有不少人批評電視台在審查上出了失誤才讓這個不雅畫面在眾目睽睽下播出。