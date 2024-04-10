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流浪汪太暖！目睹女子半夜路邊大哭　「貼身安慰」還化身保鑣護送

▲國外有一位女子，因為心情不好半夜走在路上放聲大哭，旁邊明明沒有人，卻突然冒出一支大黃狗靠近，還各種磨蹭表示安慰。（圖／Tiktok@delfiquiroga10）
▲國外有一位女子，因為心情不好半夜走在路上放聲大哭，旁邊明明沒有人，卻突然冒出一支大黃狗靠近，還各種磨蹭表示安慰。（圖／Tiktok@delfiquiroga10）

記者潘毅／綜合報導

最暖的流浪帥汪！日前在國外有一位女子，因為心情不好半夜走在路上放聲大哭，旁邊明明沒有人，卻突然冒出一支大黃狗靠近，還各種磨蹭表示安慰，最後甚至還陪伴著女子走到家，完整過程也引發瘋傳。

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@delfiquiroga10no hay nada mas genuino que ellos❤️‍🩹 #fpy #animales #parati

♬ Another Love - Tom Odell
正妹女網友基羅加(Delfina Quiroga)2月8日時在Tiktok上發出一段影片，她表示當時自己因為一些事情心情不好，晚上跑到街上蹲在路邊大哭讓情緒釋放，沒想到才剛哭一段時間，身後就突然冒出一顆頭！

▲基羅加哭到一半，身後突然冒出一顆頭！（圖／Tiktok@delfiquiroga10）
▲基羅加哭到一半，身後突然冒出一顆頭！（圖／Tiktok@delfiquiroga10）
停下畫面仔細一看，才發現是一隻黃色的流浪犬，因為聽到了女子的啜泣聲而好奇靠近，牠隨後也觀察了一下基羅加，才發現後者散發著悲傷的氣息，於是開始用身體蹭基羅加、還主動把頭靠近她的雙手主動討摸，使出渾身解數就是想要逗她開心。

基羅加看到陌生狗狗的行為，也破涕為笑，並開始開心地摸狗狗給予回饋。整理好情緒後，基羅加也慢慢走回家裡，沒想到狗狗還一路充當保鑣陪伴，直到基羅加進了家門才安心離開。

▲黃色浪浪超暖的舉動，吸引超過200萬網友觀看。（圖／Tiktok@delfiquiroga10）
▲黃色浪浪超暖的舉動，吸引超過200萬網友觀看。（圖／Tiktok@delfiquiroga10）
完整過程曝光後，也讓超過2百萬名網友大讚「狗狗果然是人類最好的朋友」、「這麼親人的狗狗，身體也很乾淨，感覺不太像是浪浪」、「狗狗真的對人類的情緒很敏感，我難過時家裡那隻也會跑來安慰」。
 

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