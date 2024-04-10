快訊／黃子佼持少女不雅片 Lulu譴責「錯就是錯」：1件都不可以
52歲主持人黃子佼去年6月捲入Me too運動，被起底是偷拍論壇會員，遭查獲硬碟存有7部少女不雅片，檢察官把黃子佼緩起訴處分、罰款120萬元。黃子佼愛徒Lulu（黃路梓茵）今（10）日首度發文表態，「我不會因為輿論壓力就急著發聲，更不會因為和佼哥的關係就容忍觸法行為，錯就是錯，沒有灰色地帶，本該受到嚴厲譴責。」
記者羅凌筠／綜合報導
Lulu提到：「老實說我到現在的心情還是很混亂，雖然我持續正常上班工作，只是心碎一地。身為一名女性，甚至是未來的母親，我真心希望這樣子的案件在未來不要再發生，一件都不可以。這一陣子很不平靜，大家辛苦了。願每一個人都能被妥善對待。」
對於涉及兒少性剝削，黃子佼對外道歉：「事發多時，檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯，該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。」
※【NOWnews 今日新聞
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