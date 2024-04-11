勇士爭附加賽「多一條命」！3戰全勝也無主動權　鵜鶘扮關鍵角色

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勇士在擊敗湖人之後，如今只差距後者半場勝差，由於本季對戰取得3勝1敗的優勢，因此只要自己贏下接下來剩餘的3場，那就確定可以反超湖人，拿下西區第9的席次。
然而只以西區第9作為勇士全力拚剩下3場的獎勵，其實有些雞肋，因為只是爭取到附加賽第一場的主場優勢罷了。相較之下爭取到西區第8，可以讓自己有多一場比賽打的容錯率。
勇士和國王本季交手戰績為2勝2敗，但因為勇士對戰西區球隊的戰績比較差，因此若戰績相同，國王將會勝出；目前太陽領先勇士2場，勇士本季以1勝3敗趨於劣勢，因此勇士要竄上附加賽上半區，前提是勇士至少贏2場，然後國王吞下2敗（勇士得全勝）或3敗；要不就是勇士3戰全勝，然後太陽必須吞下3敗。
在之後的賽程，勇士、湖人和國王分別要對上鵜鶘隊，後者目前排名西區第6，也要為了保住第6種子、避免打附加賽而努力，肯定會全力以赴。而最終附加賽的對戰組合，很大程度也將看鵜鶘對上這幾支球隊打出什麼樣的表現。
從分析上來看，勇士剩下的賽程只有對上鵜鶘一場比較硬，對上拓荒者和爵士兩支後段班球隊都是贏面開大，反觀國王近期有傷兵問題，而且剩下3場有2場分別要對鵜鶘和太陽，勇士若能把握自己的賽程，還是有不小的機會晉升西區第8。
陽、王、湖、勇4隊本季剩餘賽程如下：
太陽：快艇、國王、灰狼；
國王：鵜鶘、太陽、拓荒者；
湖人：灰熊、鵜鶘；
勇士：拓荒者、鵜鶘、爵士。
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