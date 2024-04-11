NBA附加賽戰況總整理！勇士、湖人一決高下　柯詹生涯第23次對決

勇士爭附加賽「多一條命」！3戰全勝也無主動權　鵜鶘扮關鍵角色

▲金州勇士要竄上附加賽上半區，前提是勇士得3戰全勝，然後國王必須要吞下2敗，要不就是太陽必須吞下3敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士要竄上附加賽上半區，前提是勇士得3戰全勝，然後國王必須要吞下2敗，要不就是太陽必須吞下3敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA 2023 -24賽季例行賽進入最後衝刺，紐奧良鵜鶘、鳳凰城太陽、沙加緬度國王、洛杉磯湖人和金州勇士這4隊目前分居西區6-10名，皆有可能要打附加賽。勇士在贏下湖人後，為自己爭取到更好排名的機會、爭取附加賽「多一條命」，不過條件依然十分苛刻。而國王、湖人、勇士這3支球隊在最後的賽程中都將對上鵜鶘，預計這幾場的結果將會是確定最終排名的關鍵。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據附加賽規則，西區第9和第10的球隊將進行一場一戰定生死的比賽，輸的球隊直接淘汰，贏的球隊將和第7、第8名附加賽的落敗方再交手，贏者拿到西區第8種子，輸的淘汰。也就是說第9和第10名的球隊必須連贏兩場，才可以取得季後賽資格，而第7和第8名的球隊，則擁有可以落敗一場的容錯空間，因此爭取進入到附加賽上半區，對於這些球隊來說很有吸引力。

▲金州勇士球星Stephen Curry單場外線6投6中，領軍全隊飆26顆三分球轟炸湖人，AD缺陣、詹皇內線進攻難發揮。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士在球星Stephen Curry的帶領下擊敗湖人，球隊只要接下來3戰全勝，就能拿下西區第9的名次。（圖／美聯社／達志影像）
勇士在擊敗湖人之後，如今只差距後者半場勝差，由於本季對戰取得3勝1敗的優勢，因此只要自己贏下接下來剩餘的3場，那就確定可以反超湖人，拿下西區第9的席次。

然而只以西區第9作為勇士全力拚剩下3場的獎勵，其實有些雞肋，因為只是爭取到附加賽第一場的主場優勢罷了。相較之下爭取到西區第8，可以讓自己有多一場比賽打的容錯率。

勇士和國王本季交手戰績為2勝2敗，但因為勇士對戰西區球隊的戰績比較差，因此若戰績相同，國王將會勝出；目前太陽領先勇士2場，勇士本季以1勝3敗趨於劣勢，因此勇士要竄上附加賽上半區，前提是勇士至少贏2場，然後國王吞下2敗（勇士得全勝）或3敗；要不就是勇士3戰全勝，然後太陽必須吞下3敗。

▲鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson狂轟29分，率隊以113：105擊落太陽。（圖／美聯社／達志影像）
▲西區第6的紐奧良鵜鶘剩餘賽程分別要對上國王、湖人、勇士，結果將決定西區最後的排名。（圖／美聯社／達志影像）
在之後的賽程，勇士、湖人和國王分別要對上鵜鶘隊，後者目前排名西區第6，也要為了保住第6種子、避免打附加賽而努力，肯定會全力以赴。而最終附加賽的對戰組合，很大程度也將看鵜鶘對上這幾支球隊打出什麼樣的表現。

從分析上來看，勇士剩下的賽程只有對上鵜鶘一場比較硬，對上拓荒者和爵士兩支後段班球隊都是贏面開大，反觀國王近期有傷兵問題，而且剩下3場有2場分別要對鵜鶘和太陽，勇士若能把握自己的賽程，還是有不小的機會晉升西區第8。

陽、王、湖、勇4隊本季剩餘賽程如下：

太陽：快艇、國王、灰狼；

國王：鵜鶘、太陽、拓荒者；

湖人：灰熊、鵜鶘；

勇士：拓荒者、鵜鶘、爵士。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

影／湖人有詹皇為何還落敗？勇士Curry外線「超神準」成贏球關鍵

NBA／湖人不敵勇士苦吞2連敗！詹皇：少了AD、我們陣容不夠完整

勇士戰勝湖人再添附加賽變數！緊追國王、太陽　西區龍頭競爭激烈

快評／從「勇湖大戰」看季後賽走勢　既視感！勇士火網編織完成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞