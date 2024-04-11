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謝淑薇搭擋為何臨時換人？楊亞依配「世界球后」直言：榮幸且開心

▲世界女雙球后謝淑薇在金恩盃出賽，原要與葛藍喬安娜搭檔，但葛藍因手傷無法上陣，臨時換成楊亞依。（圖／大會提供）
▲世界女雙球后謝淑薇在金恩盃出賽，原要與葛藍喬安娜搭檔，但葛藍因手傷無法上陣，臨時換成楊亞依。（圖／大會提供）

記者黃建霖/綜合報導

2024金恩盃亞大一級賽事，中華代表隊今（10）日面對韓國，首點單打梁恩碩苦戰三盤後落敗，第二點單打楊亞依也直落二吞敗，中華隊提前落敗，最後一點女雙由世界女雙球后謝淑薇上陣，她原要與葛藍喬安娜搭檔，但葛藍因手傷無法上陣，臨時換成楊亞依，兩人在有限時間內簡單練習，首盤落敗後，次盤克服1：5的劣勢連追3局，但最終仍以4：6敗給對手，中華隊苦吞2連敗，明天對上印度必須要全力搶勝。

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台灣首點單打由「小鋼炮」梁恩碩打頭陣出戰南韓具姸玗，梁恩碩雖然首盤意外以4：6丟掉，不過次盤她頂著局數差點被追平的壓力以6：4扳回一城，決勝盤梁恩碩雖然克服開局2：0落後，一度以4：3逆轉，但比賽中發球頻頻受到球僮影響，最後連掉3局，最終以4：6落敗，中華隊陷入0：1落後。

梁恩碩坦言，今天自己的狀態沒有像昨天雙打那麼好，加上從第一盤到決勝盤，發球時一直受到球僮影響，「今天狀況沒有很好，就一直努力調整，節奏又一直被打亂，所以真的很難打做出更好的應變措施。」

中華隊教練何智仁則認為梁恩碩其實都打得不錯，也很有壓制力，還有因為場地剛整理過，球不會亂彈，幾乎都能在開賽取得領先，只是後面對手找回專注度，習慣恩碩的球路也打順了，反觀恩碩後面變得比較保守，成為兩人勝負的分水嶺。此外何智仁也無奈表示，當時比賽的球僮似乎沒有那麼熟悉網球，不知道到底什麼時候該丟球，什麼時候不該丟球，其實對球員發球節奏都會有影響。

第二點單打的楊亞依則是遭經驗豐富的張修貞壓制，最終0：6、1：6大比分落敗，中華隊也以0：2提前不敵南韓隊。

何智仁表示，楊亞依其實1月澳網的時候有擠壓到手腕，一路休息到3月初才恢復比賽，現在雖然傷勢都已經好了，但因為有好一陣子都沒有碰球，對比賽的感覺、專注力、分析對手去執行的能力都不如過往，也因為她現在單打排名比較前面，這兩場不管是鄭欽文、張修貞，都是金恩盃強度很高的對手，「張修貞今天狀況也非常好，只要一拉開就會很敢出手，昨天、今天對她來說都很不容易，但我們會盡量在短時間內努力去幫選手調整。」

第三點雙打則是由8座大滿貫雙打謝淑薇領銜出戰，這也是她金恩盃首戰，原本她預計和台英混血好手葛藍喬安娜搭檔，不過兩人練完球後，葛藍因為手腕舊傷不適，在跟淑薇以及教練何智仁討論後，臨時改由才剛打完的楊亞依上陣，交手韓國金多彬、朴昭炫，寶島女雙失掉首盤後，次盤一度克服1：5絕對劣勢追到4：5，可惜最後後繼無力，最終以4：6輸掉比賽。

雖然是臨時披掛上陣，但能跟世界球后一起搭配仍讓楊亞依相當開心也很如榮幸，她坦言這兩天自己單打的狀況都沒有很好，兩人也沒有多餘時間可以練習，所以剛開始上去真的很緊張，但謝淑薇都會跟她說「別緊張！上去輕鬆打，我們開心打就好了」，讓她在歷經這兩天單打失利後，首次在場上露出笑容。

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