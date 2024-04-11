今日社論／習近平「都沒變」　馬習二會有助台海降溫？

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既然馬英九踏上了中國大陸的土地，人在屋簷下，一言一行自然必須順著主人的意。然而，馬英九心中原本就抱持著大中華情懷，親祭黃帝陵、淚唱《長城謠》，參訪孫文故居和黃花崗等地時都曾哽咽，他是真情流露，並非配合演戲，只是這樣一來，正好自動走入中國的統戰框架，被當作宣傳素材。
馬英九訪中行前，各界曾一度擔心他是否會自我矮化、甚至說出「賣台」言論，直到馬習二會真的登場，可見他仍有守住底線，甚至當著習近平的面「口誤」提及「中華民國」；而另一方面，習近平致詞時也沒提到「和平統一」等強烈性字眼，這才令人鬆一口氣。
馬英九的口誤未必是真的，應是一種技巧性的表達，在兩岸互不承認主權之下，能對著習近平說出「中華民國」，確實是突破。此外，馬英九也還原了「一中各表」的原句，這是首度有台灣訪客在中共領導人面前提到「一中各表」。可見馬英九是有備而來，且技巧性地踩穩立場。
雙方談話的內容，一定經過幕僚事先溝通，因此馬英九提到「一中各表」的段落，勢必也經過中方的同意，可見中方給了他一些空間。
中國方面釋出的善意還包括，馬習二會的場地在北京人民大會堂的「東大廳」，而非先前外界猜測的「福建廳」或「台灣廳」，東大廳是中共領導人與外國元首會談常用的場地，可見習近平把馬英九當「外賓」，而不是當「小弟」看待；另外，3位政治局常委、國家領導人親自會面台灣客人，這也是很大的禮遇。
中方禮遇馬英九，馬英九也爭取了歷史性的突破，有不少分析對此肯定，還認為中國有望對於台海緊繃的情勢釋出善意，將來兩岸關係可漸漸好轉，但，馬英九一個人有辦法帶來這麼大的效果？
在馬習二會中，不斷被提及的關鍵字是「中華」二字，而馬英九和習近平都說「反對台獨」，也都說到「兩岸的中國人」，可見只有在大中華的一中架構下，才有談和解、和平的機會，並沒有談「台灣」的空間，這就是中方要傳達給即將上任總統的賴清德的訊息。
但這並沒有超乎各界意料，中共的立場始終沒變，同樣操作一手紅蘿蔔、一手棍棒的策略，就在馬習二會之前，有共機10架次、共艦7艘次在台海周邊活動，其中，6架次共機還逾越海峽中線，武力威脅的陰影依舊存在。
習近平再見到馬英九時說「你都沒變」，看來，這句話也很適合對習近平說。