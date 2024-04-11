三大航空旅展優惠整理！飛東京含稅1萬2千元起　這家飛熊本免萬元

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即日起至4月22日， 可下訂出發日期即日起~9月30日，打出享有最低75折起優惠，其中最低票價為高雄飛澳門，來回最低未稅價2088元（含稅價5238元）起、高雄飛香港則是未稅2298元起（含稅價5978元）。
記者於長榮官網實測後的含稅價格，飛東京來回機票含稅價格約在1萬4616元起，飛大阪為1萬4330元，價格偏高，較推薦的則是飛福岡，含稅價1萬1497元起，但是時段是下午飛去、中午飛回。另外，首爾仁川來回含稅價也僅8890元起，也可考慮下手。值得一提的是，飛曼谷竟也9千元有找，來回含稅價8842元。
📍星宇航空
優惠時間為即日起 ～4月26日，可下訂出發日期為4月15日～9月30日。於官網實際跑完後的價格，飛東京很值得推薦，來回含稅價為1萬2947元，此價位時段為下午15:00飛去，可選擇中午14：00或晚上20:30飛回， 即是如果下訂到晚上飛回，還可以有半天以上時間可以在東京閒晃，是三家航空中飛東京之促銷機票，時段較優的。
另外，飛大阪來回含稅價則為1萬3171元，時段是早去午回， 值得一提的是，飛熊本竟然有來回含稅價9269元的低價，比飛去沖繩還要更便宜，為早去、午回的時段。
📍中華航空
全航線85折優惠，日期為即日起～4月25日，可下定出發優惠日期，各航線有所不同，如東北亞是到7月31日，東南亞、香港線、北美線是到9月30日。飛東京來回含稅價最低有到1萬2359元，但是符合此低價的時段是下午去、早上9:25分飛回，等於一早6、7點就需抵達成田機場，是略為辛苦的時段。
另外，飛大阪來回含稅價為1萬3551元、飛福岡為1萬287元。飛首爾為8978元、飛曼谷8760元，都是來回含稅價，近期想出國的人也值得考慮看看。