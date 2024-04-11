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三大航空旅展優惠整理！飛東京含稅1萬2千元起　這家飛熊本免萬元

▲國內三大航空此次配合春季旅展推出線上優惠，華航與星宇都可以最低1萬2千多元的來回含稅價飛往東京成田。其他值得考慮的優惠航線，本篇整理一次看。（圖／記者葉盛耀攝）
▲國內三大航空此次配合春季旅展推出線上優惠，華航與星宇都可以最低1萬2千多元的來回含稅價飛往東京成田。其他值得考慮的優惠航線，本篇整理一次看。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

2024春季旅展將於明（12）日開展，國內三家航空包含長榮、華航與星宇，即日起都推出促銷機票線上優惠，尤其國人最喜歡的日本與韓國，長榮強打75折優惠，飛首爾仁川來回含稅價僅有8890元起。至於華航與星宇的亮點則是都有飛東京僅1萬2千多元的低價優惠，光看數字兩家差不多，但是細察符合此最低價格的時段兩家就有差異，若是能早上去、晚上回，等於將有更充足的旅遊時間。本篇整理三大航空此次優惠精華，針對亞洲航線列舉最優的促銷價格與時段，整理一次看。

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📍長榮航空
即日起至4月22日， 可下訂出發日期即日起~9月30日，打出享有最低75折起優惠，其中最低票價為高雄飛澳門，來回最低未稅價2088元（含稅價5238元）起、高雄飛香港則是未稅2298元起（含稅價5978元）。

記者於長榮官網實測後的含稅價格，飛東京來回機票含稅價格約在1萬4616元起，飛大阪為1萬4330元，價格偏高，較推薦的則是飛福岡，含稅價11497元起，但是時段是下午飛去、中午飛回。另外，首爾仁川來回含稅價也僅8890元起，也可考慮下手。值得一提的是，飛曼谷竟也9千元有找，來回含稅價8842元。

▲長榮航空此次打出75折優惠，飛首爾仁川來回含稅價8890元起。（圖／資料照，長榮航空提供）
▲長榮航空此次打出75折優惠，飛首爾仁川來回含稅價8890元起。（圖／資料照，長榮航空提供）
📍星宇航空
優惠時間為即日起 ～4月26日，可下訂出發日期為4月15日～9月30日。於官網實際跑完後的價格，飛東京很值得推薦，來回含稅價為1萬2947元，此價位時段為下午15:00飛去，可選擇中午14：00或晚上20:30飛回， 即是如果下訂到晚上飛回，還可以有半天以上時間可以在東京閒晃，是三家航空中飛東京之促銷機票，時段較優的。

另外，飛大阪來回含稅價則為1萬3171元，時段是早去午回， 值得一提的是，飛熊本竟然有來回含稅價9269元的低價，比飛去沖繩還要更便宜，為早去、午回的時段。

▲星宇航空此次優惠內容，飛東京機票來回含稅價為1萬2947元。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空此次優惠內容，飛東京機票來回含稅價為1萬2947元。（圖／星宇航空提供）
📍中華航空
全航線85折優惠，日期為即日起～4月25日，可下定出發優惠日期，各航線有所不同，如東北亞是到7月31日，東南亞、香港線、北美線是到9月30日。飛東京來回含稅價最低有到1萬2359元，但是符合此低價的時段是下午去、早上9:25分飛回，等於一早6、7點就需抵達成田機場，是略為辛苦的時段。

另外，飛大阪來回含稅價為1萬3551元、飛福岡為1萬287元。飛首爾為8978元、飛曼谷8760元，都是來回含稅價，近期想出國的人也值得考慮看看。

▲華空飛東京來回含稅價最低有到1萬2359元，但是符合此低價的時段是下午去、早上9:25分飛回。（圖／華航提供）
▲華空飛東京來回含稅價最低有到1萬2359元，但是符合此低價的時段是下午去、早上9:25分飛回。（圖／華航提供）

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