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CPI顯示通膨仍熾！Fed短期內降息機率減少　美股道瓊重挫422點

▲美國3月CPI指數年增3.5%，超出市場預期，引發投資人對Fed短期不會降息的擔憂，加上10年期美債殖利率衝破4.5%大關，美股10日表現低迷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國3月CPI指數年增3.5%，超出市場預期，引發投資人對Fed短期不會降息的擔憂，加上10年期美債殖利率衝破4.5%大關，美股10日表現低迷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國3月CPI（消費者物價指數）年增3.5%，超出市場預期，顯示通膨壓力有復燃傾向，也引發投資人對美國聯準會（Fed）今年可能不會降息的擔憂，加上10年期美債殖利率衝破4.5%大關，美股10日表現低迷，道瓊工業指數更重挫422點。

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綜合外媒報導，美3月CPI數據顯示通膨壓力依舊頑固，高於市場預期的 3.4%，按月成長 0.4%，也略高市場預期約0.3%；剔除食品與能源成本的核心CPI在3月則年增3.8%，同樣高於市場預期的3.7%，月增0.4%。

摩通資管首席環球策略員凱利（David Kelly）悲觀認為，因通膨明顯高於當局期望水平，聯準會6月降息的大門「已關上」。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，抗通膨之戰雖然正在取得重要進展，但仍需保持謙卑，週三的數據也說明，通膨回落可能還需要一些時間。

美國前財政部長薩默斯（Lawrence H. Summers）指出，考慮通膨可能正在加速，6月降息將是危險的舉動， 儘管他不認為聯準會將再度升息，但降息幅度估計也沒有市場預期的那麼大。

美國總統拜登（Joe Biden）則發表聲明，聲稱雖然主要家庭用產品，如牛奶、雞蛋的價格，確實比1年前下降，但房屋和雜貨價格依然太高，呼籲食品雜貨零售商等企業，運用以往獲得的利潤來降低售價，並堅持對聯準會將降息的預期，相信Fed會在今年年底前調降利率。

10日收盤，美股道瓊指數下跌422.16點，或1.09%，收38461.51點；那斯達克指數下跌136.28點，或0.84%，收16170.36點；標普500指數下跌49.27點，或0.95%，收5160.64 點；費城半導體指數下跌80.46點，或1.65%，收4790.35點；

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