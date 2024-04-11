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能源價格漲、美國3月CPI再度高於預期　分析師：6月降息機率變低

▲美國昨 （10）日公布最新數據，3月消費者物價指數（CPI）年增率3.5%，連續3個月高於預期，核心CPI則為3.8%。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲美國昨 （10）日公布最新數據，3月消費者物價指數（CPI）年增率3.5%，連續3個月高於預期，核心CPI則為3.8%。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者陳郁柔／台北報導

美國昨 （10）日公布最新數據，由於地緣政治風險，導致汽油價格不斷上漲，再加上居住成本的提升，3月消費者物價指數（CPI）年增率3.5%，連續3個月高於預期，核心CPI則為3.8%。

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受到能源價格以及居住成本上升，美國3月CPI年增率為3.5%，是連續3個月高於市場預期，也高於2月的數據3.2%；此外，按月來看，月增0.4%，也高於市場預期的0.3%，不過與2月數據持平。這也代表著美國現在正面臨新一波通膨壓力。

聯準會用以作為利率決策主要觀察指標—扣除食品、能源成本的核心CPI，3月年增為3.8%，同步高於市場所預期的3.7%，並且與2月數據持平；按月來看，3月核心CPI年增0.4%，也高於市場預期的0.3%，也與2月數據持平，這兩項數據也是連續三個月高於市場預期。由於經濟學家認為，核心CPI更能夠反映潛在通膨，也因此有一派聲音認為聯準會恐怕會延後首次降息時間。

值得關注的是，攤開CPI所涵蓋的範圍來看，商品成本年增速度繼續下滑，不過服務業正在重新升溫。扣除掉住房的核心服務的超級核心CPI年增達到5%，更是寫下2023年4月以來新高，月增則是0.7%。

摩根大通資產管理首席全球策略師凱利表示：「這是6月降息之門砰的一聲關上的聲音」。期貨交易員激烈下砍降息預期，如今估計今年只會降息一到兩次，遠低於年初時預估的六或七次。

據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，數據出爐後，聯邦資金期貨市場估計，6月降息1碼機率從9日的56.1%，驟降至22.9%。

通膨走升訊號響起，各年期美債殖利率昨日一度至少跳漲10個基點。對Fed利率變化最敏感的2年期美債殖利率大增近20個基點至4.94%，10年期美債殖利率更升破4.5%。

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