能源價格漲、美國3月CPI再度高於預期　分析師：6月降息機率變低

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聯準會用以作為利率決策主要觀察指標—扣除食品、能源成本的核心CPI，3月年增為3.8%，同步高於市場所預期的3.7%，並且與2月數據持平；按月來看，3月核心CPI年增0.4%，也高於市場預期的0.3%，也與2月數據持平，這兩項數據也是連續三個月高於市場預期。由於經濟學家認為，核心CPI更能夠反映潛在通膨，也因此有一派聲音認為聯準會恐怕會延後首次降息時間。
值得關注的是，攤開CPI所涵蓋的範圍來看，商品成本年增速度繼續下滑，不過服務業正在重新升溫。扣除掉住房的核心服務的超級核心CPI年增達到5%，更是寫下2023年4月以來新高，月增則是0.7%。
摩根大通資產管理首席全球策略師凱利表示：「這是6月降息之門砰的一聲關上的聲音」。期貨交易員激烈下砍降息預期，如今估計今年只會降息一到兩次，遠低於年初時預估的六或七次。
據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，數據出爐後，聯邦資金期貨市場估計，6月降息1碼機率從9日的56.1%，驟降至22.9%。
通膨走升訊號響起，各年期美債殖利率昨日一度至少跳漲10個基點。對Fed利率變化最敏感的2年期美債殖利率大增近20個基點至4.94%，10年期美債殖利率更升破4.5%。