統神直播崩潰哭了！澄清「女兒又不能用」原意 暴怒嗆親媽去X啦
藝人黃子佼日前被檢方爆出，他長期購買偷拍影片，甚至有7部還是未成年少女的不雅片，引發外界砲轟。知名實況主統神（張嘉航）日前評論黃子佼買不雅片風波時，脫口說出「沒那麼嚴重」、「我也想X未成年啊」，一番爭議言論慘遭網友炎上，甚至有多家廠商切割。昨（10）日他再度開直播討論此事，認為自己說的話遭到扭曲，還數度落淚，甚至還飆罵一旁的媽媽「好啦去X啦。」
記者薛羽彤／綜合報導
統神因不當評論黃子佼事件捲入風波，昨日他在直播中，罕見語帶哽咽，對著鏡頭拭淚、低頭狂嘆，並沉默了好幾秒說出「真的是覺得很可悲啊」。針對網友挖出他曾在節目上說過，看到女兒的裸體，會有生理反應一事，還說「女兒又不能用」，自己一定會住外面，統神表示，「我在錄節目，他X的，我只是說我不想住家裡，問我為什麼，因為原因是我沒女兒嘛！不住家裡，因為我說『我怕家裡有女兒，她們可能裸體，我會有生理反應』，這樣就被說我想X女兒？」隨後拿衛生紙拭淚，語意被曲解，統神痛哭怒罵「做人可以這麼無恥嗎？真的是雜碎。」
此外，統神的媽媽一度站在鏡頭外觀看，當統神談論到「若你（網友）曾對17歲女生產生遐想，那你就是禽獸、廢物」，統神媽突然笑出聲，並感嘆「我聽你講話你還沒4、50歲，你還不夠成熟啦。」統神暴怒大吼「好啦！去X啦！去X啦！你這麼X！不要再講這些話了拜託，不要再講這些話了，因為講這些話對事情沒有幫助。」媽媽試圖繼續說，統神直接暴怒開罵：「拜託不要！滾！關門關門！」情緒失控激動，統神等母親離去後，又再拿衛生紙拭淚。
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