統神Call in苗博雅遭「狠上課35分鐘」！凌晨誠懇道歉：學到很多
知名實況主「統神」（張嘉航）近日因評論藝人黃子佼的未成年不雅片風波，而被大批網友炎上，甚至遭多家廠商接連切割。統神10日晚間Call in台北市議員苗博雅，遭對方「狠狠上課」35分鐘，統神的態度從起初的堅持不悔改，到最後經由苗博雅得知許多不知情的事實，因此於11日凌晨改口在臉書發文道歉，強調「我願意誠懇的道歉，以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」。
記者賴禹妡／綜合報導
統神10日晚間Call in苗博雅直播間，討論黃子佼持有未成年不雅片相關議題。統神起初還十分堅持自己的看法，讓苗博雅怒回「你就一輩子都不要改，永遠都這樣下去」。統神遭到苗博雅「狠狠上課」35分鐘，苗博雅持續強調「你亂講話不跟大家道歉，還在那邊凹」，最後建議統神不要跨領域討論不熟悉的議題，否則講錯就是會被炎上，統神也感謝對方才掛上電話。
統神11日凌晨4時許發文，「今天與苗博雅議員討論完之後，學到了很多」。他坦言苗博雅的講法確實是他第一次聽到，「因為我當初看到很多案子法官都是和解賠錢」，但是苗博雅告知統神，其實很多案子因為牽涉到性相關，因此不會刊登，也有和解判刑的，「這邊我有學習到」。
統神接著說，另一個從苗博雅方得知的事情，就是黃子佼私藏4TB影片，法定刑期只有1年一下，因此最後緩起訴，「那我當初以為只是普通的偷拍片或流出片，因為我本人是完全不看偷拍片流出片」。
統神透露，好友基隆東半夜告訴他，黃子佼取得未成年不雅影片的網站「創意私房」，裡頭存在指定年齡、形式等點菜機制，「做什麼樣的受害影片都可以，那真的就很過分，非常嚴重」。
統神為自己的無知道歉，也謝謝許多朋友給的指教，「我今天以前是真的不知道是這種網站，那我今天知道了」，最後他再度誠懇地道歉，強調「以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」。