「台版N號房」只能封網、隨時恐重現江湖 黃捷籲：全面斬斷金流
藝人黃子佼遭爆是「台版N號房」、偷拍論壇「創意私房」的高級會員，並持有7部真人兒少性影像，引發各界怒火，不僅紛紛喊話封殺黃子佼，外界也強烈要求封閉網站，目前已停止該網域。但資深媒體人黃揚明直言，這種論壇最可怕的是伺服器都在國外，只能封鎖網域，這些影片隨時可能重現江湖。民進黨立委黃捷也在臉書呼籲，政府應全面斬斷性犯罪金流。
記者陳宜加／台北報導
「創意私房」爭議不斷，數位發展部昨（10）日表示，數位部主管財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）傍晚近6時30分收到衛福部公文，依據《兒童及少年性剝削防制條例》及《性侵害防治法》相關規定，要求網際網路接取服務提供者針對 meitufang.com 執行網域停止解析措施。TWNIC 收到公文後，隨即協調各網際網路接取服務提供者，停止解析該網域名稱。
但黃揚明昨晚在臉書發文表示，這種論壇最可怕的是伺服器都在國外，只能封鎖網域，這些影片隨時可能重現江湖。
黃捷則表示，昨於立法院衛環委員會質詢，要求衛服部長薛瑞元下架偷拍論壇，下午該論壇也馬上關網。對於這種「台版N號房」，應該出現一次就封一次、重起爐灶一百次就封一百次。
黃捷指出，同時她也要求衛福部和相關部會，主動出擊、全面消滅，並研擬斬斷性犯罪金流的作法。