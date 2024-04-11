美再爆執法爭議！非裔男沒繫安全帶拒檢 遭警「41秒開96槍」擊斃
美國再次爆出疑似針對非裔人士的執法過當事件，伊利諾伊州芝加哥警察上個月在攔查1名非裔男駕駛時，不知何故，雙方突然開始駁火，4名警員在41秒內連開多達96槍，非裔駕駛不幸死亡，儘管調查部門9日公開的警員隨身密錄器影像顯示，似乎是非裔駕駛先開槍，但仍被質疑大動作執法的必要性，目前肇事警員正停職接受進一步調查。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，事件發生在上月21日傍晚，26歲的非裔男子里德（Dexter Reed），開著1輛白色休旅車，經過芝加哥加菲爾德公園（Garfield Park）附近時，被警員以沒繫安全帶為由，要求停車檢查，不過駕駛並未果斷搖下車窗，警察試圖打開車門但沒有成功，於是拔槍喝令駕駛立刻開門，現場卻突然傳出槍聲，多名警員隨即朝里德所在的駕駛座開槍。
報導指出，初步調查顯示，里德拒絕下車受檢，雙方陷入僵持，影片也顯示是里德先開槍，流彈打中其中1名員警，其他4人才會拔槍回擊，短短41秒就開了96槍，白色休旅車外觀佈滿彈孔，里德也當場死亡。
事發後，雖然員警在白色休旅車前排找到一把槍枝，里德也被認為先展開攻勢，但因為死者身分敏感，涉及美國種族歧視議題，所以也引發爭議。
里德的叔叔班克斯（Roosevelt Banks）形容整起事件形同謀殺，代表律師哈特（Steven Hart）質疑，為何一項簡單的交通違規事件，會演變成雙方拔槍相向，還讓警方在41秒內就開了將近百槍。里德的母親也強烈要求市政府與警局，務必給她一個交待，並對相關警察進行懲處。