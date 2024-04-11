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買氣回溫、台塑四寶Q1「全數獲利」！台塑化每股賺0.53元成獲利王

▲台塑四寶昨（10）日舉辦業績法表會，四家公司全部都是呈現盈利狀態，其中又以台塑化EPS 0.53元表現最佳。（圖／NOWnews資料照片）
▲台塑四寶昨（10）日舉辦業績法表會，四家公司全部都是呈現盈利狀態，其中又以台塑化EPS 0.53元表現最佳。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台塑四寶昨（10）日舉辦業績法表會，公告第一季自結財報，合計營收為3518.77億元，季減3.3%、年減6.2%；此外，營業利益6.40億元，比起前一季是轉盈，但年減78.6%，不過在業外挹注下，單季合併稅後純益80.9億元，年增16.5%，四家公司全部都是呈現盈利狀態，其中又以台塑化EPS 0.53元表現最佳。

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台塑

台塑3月合併營收為176億5960萬元，月增36.6%，主要是因為銷量增加，因3月進入塑料需求傳統旺季，市場買氣回溫；第一季營收為481.08億元，季增0.8%、年減7.9%；營業淨損14.45億元，較前季收斂，但較去年同期轉虧；稅後淨利2.21億元，較前季轉盈、年減90.6%，EPS為0.03元。

南亞

南亞3月合併營收為215.26億元，月增28.8%、年減8.9%；第一季營收為586.3億元，年減10.9%，EPS為0.16元。南亞指出，受惠AI相關產品需求強勁，預計電子材料第二季營收增加；化工產品、聚酯產品第二季產銷恢復、需求回升，塑膠加工產品銷量穩定成長，因此看好電子、化工、聚酯及塑膠4大產業營收回溫，4月將優於3月、第二季優於第一季。

台化

台化3月合併營業額300億7691萬元，月增17.1%，因農曆春節後客戶陸續復車增產，售價部分在油價與原料成本上漲，下游開動率與需求好轉，支撐主要產品均價較上月提高；第一季營收839.42億元，季減4.2%、年增1.1%；營業淨損0.36億元，較前季轉虧，但較去年同期大幅收斂；稅後純益15.2億元，季增1188%、較去年同期轉盈，EPS為0.26元。

台塑化

台塑化3月營收為576.35億元，月增0.9%、年減4.8%；第一季營收為1711.97億元，年減7.3%，EPS為0.53元。台塑化指出，OPEC+決定延長額外減產，各家機構預期Q2全球原油供給由過剩轉為短缺，預期庫存從Q2開始去化，加上美國聯準會表示目前美國經濟持穩，會開始調降利率，未來若降息，將可進一步帶動全球經濟成長及油品需求，油價可望保持穩健。

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