二伯婚後收入全權給蔡阿嘎！自嘲不擅長管理「家中恐被斷水斷電」
百萬YouTuber蔡阿嘎和初戀情人二伯婚後育有2子，一家四口生活幸福美滿，夫妻倆也常在頻道中分享家庭生活。二伯最近常在IG上與網友互動，有網友好奇，夫妻倆私下的財務是如何做規劃，二伯也大方回應，「給擅長的人負責囉，我們的錢全部一起都給嘎哥管理！」
記者薛羽彤／綜合報導
二伯嫁給蔡阿嘎後，也開了頻道成為YouTuber，甚至還自創品牌，事業與家庭兼顧的很順利。近日她在IG上開放網友提問，有網友提到「請問二伯跟阿嘎婚後財務規劃是怎麼規劃？全部的錢一起還是兩個人會分開？」二伯也大方回應，「我們的錢全部都一起給嘎哥管理！收入跟支出他都可以記錄得好好的，帳單跟收據什麼都收得好好的」，她認為自己容易忘東忘西，笑說給她管錢的話，家中可能會面臨被斷水斷電。
此外，也有網友好奇夫妻倆對於兒子的金錢教育觀，二伯表示兒子還小沒有給零用錢，不過他們從小就會教導小孩「爸爸媽媽要去工作賺錢，才能付家裡看到的一切東西」，建立正確的價值觀。
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