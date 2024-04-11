創意私房曾被扣押下架又復活 偷拍成員驚見國小師、警察、法官兒
藝人黃子佼遭爆為「台版N號房」全台最大非法偷拍網站「創意私房」的高級會員，被查出持有7部未成年色情影片，掀起各界砲火。有媒體報導，過去網站曾被扣押下架又復活，日前外流的北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」偷拍影片，同樣來自創意私房，自售者靠系列影片大賺千萬元，偷拍成員包含國小老師、警察、退休法官之子。
社會組／綜合報導
根據《CTWANT》報導，創意私房於2012年成立，創辦人綽號「老馬」，在美國申租網域空間、販售未成年影片，甚至附加被害人姓名、生活照與社群等真實訊息，網站上共有20多萬部影片，會員多達5000人。
報導指出，2012年12月時曾被法院扣押下架網站，後來換其他網域後持續運作，該論壇採「分潤制」，由下線們提供自拍影片成為「自售者」，只要有會員下載，就能與論壇五五分帳，吸引不少不法份子加入牟利，甚至有論壇高級會員高價懸賞「狩獵」，直接點名要知名主播或啦啦隊員的私密畫面。
據了解，過去有多位創意私房的自售者被逮判刑，包含國小老師林清安，因曾協助販賣少女猥褻影像，不法獲利481萬元，遭台北地院判刑6年10月；此外還有前屏東縣警察劉汶燁、沈姓退休法官之子等人。
目前判刑最重者為17年6月的陳宗駿，透過交友軟體、包養網站等，約了數十位女子性交易，趁與女子性交易時偷拍或強迫拍攝性愛影片並販售給創意私房，不法獲利163萬元。
雖然已有多名主謀落網遭司法追訴，但創辦者老馬目前仍未落網、逍遙法外，論壇也持續運作中，無論是觀看還是販售者，都是兒少性剝削的加害者。