創34年新低！日圓一度貶破153 差3天換匯5萬多吃1碗拉麵還有找
美國3月消費者物價指數（CPI）年增幅高於預期，美國聯準會（Fed）可能再延後降息，美元指數衝上105，日圓兌美元一度貶破153價位，創下34年新低價，不過，新台幣兌美元今（11）日早盤也重貶逾1角，來到32.172元，只是貶幅沒有日圓多，因此，日圓兌新台幣換匯價也有便宜一點點，台灣銀行日圓現鈔賣出來一度來到0.2137元，若與8日盤中換匯高點0.2152元相較，換新台幣5萬元，3天差了1630日幣，可以多吃1碗一蘭拉麵還有找。
記者顏真真／台北報導
美國CPI年增率連2升，3月來到3.5%，高於2月的3.2%及市場預期的3.4%，創去年9月以來新高；剔除波動較大的食品與能源後，核心CPI年增率保持在3.8%，未如市場預期降至3.7%。
也由於投資人對最新通膨數據大失所望，預期美國聯準會降息可能再延後，美股重挫，美債殖利率走揚，美元指數更衝上105，來到105.15，亞洲主要貨幣日圓兌美元更一度貶破153價位，創下34年新低價，下探153.17。日本財務大臣神田真人也喊話，目前的外匯市場波動是突然的，希望採取適當措施，不排除一切手段介入，日圓兌美元目前拉回至152.85震盪，
其實，不只日圓在貶，新台幣兌美元今日早盤也重貶逾1角，下探32.172元，只是貶幅沒日圓大，也因此，日圓兌新台幣換匯價今日早盤也有便宜一點點，台銀日圓現鈔賣出價早盤一度來到0.2137元，若與本周4月8日盤中換匯高點0.2152元相較，以換新台幣5萬元來說，3天前換到23萬2342日幣，現在可以多換到23萬3972日幣，3天差1630日幣，可以多吃1碗一蘭拉麵還有找。