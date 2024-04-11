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7.2強震至今餘震衝破800次！「到底搖到何時？」氣象署1張圖解答

▲花蓮3日發生規模7.2強震，餘震至今仍在持續發生，目前已衝破800次。（圖／記者葉政勳攝）
▲花蓮3日發生規模7.2強震，餘震至今仍在持續發生，目前已衝破800次。（圖／記者葉政勳攝）

記者賴禹妡／綜合報導

花蓮3日發生規模7.2強震，餘震至今仍在持續發生，目前已衝破800次，不少人關心「到底會搖到什麼時候？」對此，中央氣象署在臉書曬出921大地震後一年的餘震報告，表示在大地震發生後1至2個月餘震較為密集，雖然之後會逐漸緩和，但10個月內仍有規模5以上的餘震發生。 

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▲0403花蓮芮氏規模7.2大地震的餘震，數量不斷攀升中。（圖／中央氣象署提供）
▲0403花蓮芮氏規模7.2大地震的餘震，數量不斷攀升中。（圖／中央氣象署提供）
「報地震－中央氣象署」10日在臉書粉專發文，表示花蓮規模7.2強震發生後，餘震已經衝破800次，「究竟大地震後的餘震會持續多久呢？」氣象署整理出921大地震後，一整年的地震分布，只見在餘震範圍內，規模大於3的餘震總共發生5316次，但921大地震的前一年僅發生944次；規模大於5的餘震則發生84次，前一年僅發生8次。 

且921大地震發生後兩個月，規模3至5的餘震較為密集，雖然之後有逐漸減少的趨勢，但近一年的時間內，也會出現規模5以上的餘震，「921後這一整年的地震數量簡直可以說是『密密麻麻』」。 

▲921大地震發生後兩個月，規模3至5的餘震較為密集，雖然之後有逐漸減少的趨勢，但近一年的時間內，也會出現規模5以上的餘震。（圖／翻攝自臉書粉專「報地震－中央氣象署」）
▲921大地震發生後兩個月，規模3至5的餘震較為密集，雖然之後有逐漸減少的趨勢，但近一年的時間內，也會出現規模5以上的餘震。（圖／翻攝自臉書粉專「報地震－中央氣象署」）
氣象署指出「從921大地震的資料庫分析，在這次0403花蓮地震之後一年內可能還會有餘震」，雖然不排除2個月內仍會出現規模較大的餘震，但目前已轉向逐漸緩和的趨勢，不過仍提醒大家平時就要做好防震準備，以防意外發生。 


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