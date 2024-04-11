塞爾提克與Holiday續簽「41.4億」合約　這操作省了近10億豪華稅

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Holiday本來是密爾瓦基公鹿2021年總冠軍的功臣之一，不過由於前東家去年夏天換來Damian Lillard，他也因此離隊，輾轉來到了塞爾提克隊打球。
本季在綠衫軍，Holiday不用再負擔太多持球進攻的責任，也受益於塞爾提克場上出色的空間，打出了近年最出色的效率，出賽68場，場均可貢獻12.5分5.4籃板4.9助攻，投籃命中率48.1%，三分球命中率43.1%。
而在防守端，他的定位也大有不同，過去在公鹿他主要都是看防對手的主要得分手，這一季在側翼防守資源豐沛的塞爾提克，則偏向支援補防者，擔任「Roamer」的角色，成為球隊防守體系中重要的一部分。
為什麼Holiday選擇在這個時機跳出合約？主要還是出於團隊薪資和豪華稅的考量，他下一季合約年薪達到3730萬美元，選擇不執行球員選項，簽下新約，將自己的薪資降到3000萬美元，可使塞爾提克因此節省3500萬美元的豪華稅。
而對於Holiday來說，他也完全不虧，因為雖然犧牲了一年薪資，但塞爾提克開給了他一份長約，其實對未來更有保障。根據數據統計，Holiday是NBA史上第4位在33歲後仍然能拿到一份價值破億、並且合約全額保障的球員，前3人分別是LeBron James、Stephen Curry和 Al Horford。
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