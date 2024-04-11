影／大谷展現驚人跑速！可惜仍在本壘遭觸殺　主帥：相信他的速度

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平今日比賽手感仍舊維持得不錯，共計3打數1安打，並選到一次四壞保送，已連續7場敲安，目前美日通算安打已來到998支，僅差2支就能夠完成生涯千安里程碑。
比賽來到7局上半，一出局Mookie Betts在一壘，輪到大谷翔平打擊，他打出二壘滾地球，Betts在二壘被刺殺出局，大谷自己則是上到一壘。隨後Freddie Freeman打出右外野二壘安打，球一路滾到右外野最深處，大谷翔平從一壘連繞3個壘包滑回本壘，這球主審原本判定是安全上壘，但雙城在經過電視輔助判決挑戰後，確定改判為出局，大谷也無緣跑回追平分。
不過這次跑壘仍舊可以看出大谷翔平出色的速度，根據《The Athletic》記者Fabian Ardaya給出的數據，大谷從一壘跑回本壘，僅花了10.89秒，可說是相當快速。道奇總教練Dave Roberts談到選擇讓大谷拚本壘的原因時表示：「如果跑者不是大谷翔平的話，應該會讓跑者停在三壘，但他的速度驚人，這次攻防是一個很棒的較量。考慮到大谷的腳程，和當時是兩人出局的情況，所以才會選擇開綠燈，三壘指導教練也認為讓大谷跑回本壘，這是正確的判斷。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁