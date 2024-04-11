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影／大谷展現驚人跑速！可惜仍在本壘遭觸殺　主帥：相信他的速度

▲大谷翔平在今(11)日對陣雙城隊的比賽上，展現驚人跑壘速度，從一壘回本壘僅花10.89秒，可惜最終在本壘前遭觸殺。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在今(11)日對陣雙城隊的比賽上，展現驚人跑壘速度，從一壘回本壘僅花10.89秒，可惜最終在本壘前遭觸殺。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

大谷翔平展現自己驚人的跑壘速度！MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇今（11）日在客場續戰明尼蘇達雙城，7局上半，大谷本有機會幫助球隊跑回追平分，但卻被阻殺在本壘之前，但他仍舊展現了自己出色的跑速，從一壘跑回本壘僅花了10.89秒道奇終場則是以2：3一分飲恨輸球。道奇總教練Dave Roberts受訪時表示，因為相信大谷的速度，所以才會讓他拚拚看。

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大谷翔平今日比賽手感仍舊維持得不錯，共計3打數1安打，並選到一次四壞保送，已連續7場敲安，目前美日通算安打已來到998支，僅差2支就能夠完成生涯千安里程碑。

比賽來到7局上半，一出局Mookie Betts在一壘，輪到大谷翔平打擊，他打出二壘滾地球，Betts在二壘被刺殺出局，大谷自己則是上到一壘。隨後Freddie Freeman打出右外野二壘安打，球一路滾到右外野最深處，大谷翔平從一壘連繞3個壘包滑回本壘，這球主審原本判定是安全上壘，但雙城在經過電視輔助判決挑戰後，確定改判為出局，大谷也無緣跑回追平分。

不過這次跑壘仍舊可以看出大谷翔平出色的速度，根據《The Athletic》記者Fabian Ardaya給出的數據，大谷從一壘跑回本壘，僅花了10.89秒，可說是相當快速。道奇總教練Dave Roberts談到選擇讓大谷拚本壘的原因時表示：「如果跑者不是大谷翔平的話，應該會讓跑者停在三壘，但他的速度驚人，這次攻防是一個很棒的較量。考慮到大谷的腳程，和當時是兩人出局的情況，所以才會選擇開綠燈，三壘指導教練也認為讓大谷跑回本壘，這是正確的判斷。」

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