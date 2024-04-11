18檔台股ETF收新高、284萬受益人笑開懷　ESG與半導體成2大趨勢

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因此，群益投信建議可布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI的大趨勢的ESG低碳的台股ETF與半導體收益ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。
群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待，未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。
展望台股後市，隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公布，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。
群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志表示，受惠於AI需求持續強勁，也帶動半導體市場商機，加上半導體廠庫存調整已告一段落，補庫存需求重啟，半導體業今年景氣復甦有望，AI相關題材，從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者，股價表現均相當強勢；加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散， 2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。