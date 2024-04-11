黃子佼遭「K小姐」提告性侵得逞　北檢簽分他字案調查

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K小姐透過zofia發聲，表示案發於2006年8月，當年她才17歲，當時對演藝圈有憧憬，因緣際會上了黃子佼主持的節目，後來黃子佼以開設攝影展名義，邀約她到內湖住處拍泳裝照，還引導她換上清涼泳裝拍照，過程中黃子佼漸漸踰矩，先是撫摸她的身體，接著要她「為藝術犧牲」解開上衣，並跨坐她身上性侵得逞。
K小姐表示，事發後她陷入嚴重憂鬱，經過多次諮商治療仍未去除陰影，直到去年6月MeToo風波，黃子佼的惡行被爆出後，她才知道原來不只有自己受害，只是希望能夠得到黃子佼「一句認錯及誠心的悔改道歉」，但他至今神隱，未對此發表意見，再也讓她忍無可忍，並於本月8日發聲，一切交由法院調查審判。
K小姐聲明寫下：「我的善意都被丟到水溝，在追訴期到達之前就讓我們就一起到檢察官、婦幼隊警官那邊說清楚，讓更多位被害者所指控、遭相同模式侵犯的女生，一起讓檢察官、法官調查清楚，用司法偵查、審判的程序來還原你是否清白，讓我們檢察署、法院見。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110