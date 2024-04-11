游姓一家疑全數尋獲！媽媽「肉身護女」疊一起　第五具遺體也挖出

黃子佼遭「K小姐」提告性侵得逞　北檢簽分他字案調查

▲藝人黃子佼MeToo風暴持續延燒，繼購買多部未成年少女不雅片遭各界撻伐後，近日又被企業家二代「K小姐」指控性侵。（圖／NOWnews資料照）
▲藝人黃子佼MeToo風暴持續延燒，繼購買多部未成年少女不雅片遭各界撻伐後，近日又被企業家二代「K小姐」指控性侵。（圖／NOWnews資料照）

社會組／綜合報導

藝人黃子佼MeToo風暴持續延燒，繼購買多部未成年少女不雅片遭各界撻伐，近日又被企業家二代「K小姐」指控當年未成年時，以拍攝藝術照為由性侵得逞，再度掀起風波。全案婦幼隊已報請北檢指揮偵辦，台北地檢署昨（10）日已簽分他字案調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃子佼去年6月捲入性騷擾案，遭旅法網紅Zofia指控強吻、脫衣拍照，試圖輕生一度住院；日前又遭檢方查獲持有未成年少女不雅影片，被處以緩起訴處分2年、繳庫120萬；如今又再傳出有新受害者，遭企業家二代K小姐指控以拍藝術照為名義性侵得逞。

K小姐透過zofia發聲，表示案發於2006年8月，當年她才17歲，當時對演藝圈有憧憬，因緣際會上了黃子佼主持的節目，後來黃子佼以開設攝影展名義，邀約她到內湖住處拍泳裝照，還引導她換上清涼泳裝拍照，過程中黃子佼漸漸踰矩，先是撫摸她的身體，接著要她「為藝術犧牲」解開上衣，並跨坐她身上性侵得逞。

K小姐表示，事發後她陷入嚴重憂鬱，經過多次諮商治療仍未去除陰影，直到去年6月MeToo風波，黃子佼的惡行被爆出後，她才知道原來不只有自己受害，只是希望能夠得到黃子佼「一句認錯及誠心的悔改道歉」，但他至今神隱，未對此發表意見，再也讓她忍無可忍，並於本月8日發聲，一切交由法院調查審判。

K小姐聲明寫下：「我的善意都被丟到水溝，在追訴期到達之前就讓我們就一起到檢察官、婦幼隊警官那邊說清楚，讓更多位被害者所指控、遭相同模式侵犯的女生，一起讓檢察官、法官調查清楚，用司法偵查、審判的程序來還原你是否清白，讓我們檢察署、法院見。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

北投皇池外流片源頭曝光！藝人黃子佼也是會員　檢方另案簽分偵辦

快訊／爭看電視起口角！台中逆子揮刀砍雙親　68歲媽胸中刀不治

創意私房曾被扣押下架又復活　偷拍成員驚見國小師、警察、法官兒

高雄民生醫院爆離譜醫療疏失！手術完才發現推錯病患　5醫護記過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞