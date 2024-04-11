泰國這五座城市上榜！Tripadvisor評選全球最佳旅遊目的地
全球知名旅行指南平台Tripadvisor所公布的「2024 Tripadvisor旅行者之選至尊獎」中，泰國曼谷、芭達雅、清邁、普吉島和考拉等五個城市，更榮獲「全球最佳旅遊目的地」，究竟這五個城市有哪些魅力？
國際中心賴正琳／綜合報導
作為首都，曼谷擁有最頂級又實惠的酒店，又有「東方威尼斯」之稱，兼具傳統與現代風情，無論想看傳統建築、夜遊湄南河、逛夜市、大啖海鮮美食、體驗泰式SPA、暢玩水上活動及主題樂園，都能在曼谷找到樂趣，而且城市內還有便利的地鐵和公車。
從曼谷開車只要1.5小時就能抵達的芭達雅，有清澈的海域和水上活動，宛如泰國版「墾丁」，並且還有聞名於全球的「人妖表演秀」，是個靠海的不夜城。
有「泰北玫瑰」之稱的清邁，是北部最大的歷史文化城市，因此充滿古蹟和古建築，也有許多文青咖啡廳和手工藝品選品店；除此之外還有少數民族文化、大象學校叢林之旅等，還能體驗去烹飪學校學做泰式料理，或是嘗試打高球、泛舟、騎單車、騎四輪傳動越野摩托車、叢林高空滑翔等，展現泰國另一種風情。
Tripadvisor對普吉島如此評價：「泰國最大島嶼吸引了海灘愛好者與專業潛水者，讓他們享受沉浸於安達曼海時刻…」。除了風景漂亮，普吉島也榮獲《泰國米其林指南2024》評選為美食城市。
相較於前四個城市，台灣人可能比較不熟悉考拉。熱門的考拉海灘屬於考拉蘭魯國家公園的一部分，也是攀牙府最大的旅遊景點，附近還有一處蘭魯瀑布，被森林所環繞。從考拉也可前往知名的斯米蘭群島，展開潛水之旅。考拉最大的賣點便是比其他海灘更安靜，適合欲享受人煙稀少的療癒時光的旅客。