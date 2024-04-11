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泰國這五座城市上榜！Tripadvisor評選全球最佳旅遊目的地

▲Tripadvisor所公布的「2024 Tripadvisor旅行者之選至尊獎」中，泰國有五座城市上榜。圖為泰國清邁。（圖／報系資料照）
▲Tripadvisor所公布的「2024 Tripadvisor旅行者之選至尊獎」中，泰國有五座城市上榜。圖為泰國清邁。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

全球知名旅行指南平台Tripadvisor所公布的「2024 Tripadvisor旅行者之選至尊獎」中，泰國曼谷、芭達雅、清邁、普吉島和考拉等五個城市，更榮獲「全球最佳旅遊目的地」，究竟這五個城市有哪些魅力？

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▲東南亞首選旅遊城市曼谷，中華航空來回票價含稅8,408元起。（圖／易遊網提供）
▲東南亞首選旅遊城市曼谷，有「東方威尼斯」之稱。（圖／報系資料照）
  • 一、泰國政商中心曼谷
作為首都，曼谷擁有最頂級又實惠的酒店，又有「東方威尼斯」之稱，兼具傳統與現代風情，無論想看傳統建築、夜遊湄南河、逛夜市、大啖海鮮美食、體驗泰式SPA、暢玩水上活動及主題樂園，都能在曼谷找到樂趣，而且城市內還有便利的地鐵和公車。

▲泰國知名觀光熱點芭達雅，是座靠海的不夜城。（圖／報系資料照）
▲泰國知名觀光熱點芭達雅，是座靠海的不夜城。（圖／報系資料照）
  • 二、海邊渡假城市芭達雅
從曼谷開車只要1.5小時就能抵達的芭達雅，有清澈的海域和水上活動，宛如泰國版「墾丁」，並且還有聞名於全球的「人妖表演秀」，是個靠海的不夜城。

泰國清邁
▲泰國北部最大的歷史文化城市清邁。（圖／報系資料照）
  • 三、「北方玫瑰」清邁
有「泰北玫瑰」之稱的清邁，是北部最大的歷史文化城市，因此充滿古蹟和古建築，也有許多文青咖啡廳和手工藝品選品店；除此之外還有少數民族文化、大象學校叢林之旅等，還能體驗去烹飪學校學做泰式料理，或是嘗試打高球、泛舟、騎單車、騎四輪傳動越野摩托車、叢林高空滑翔等，展現泰國另一種風情。

▲40萬俄國人湧入泰國普吉島，讓當地人大喊吃不消。（圖／取自Pixabay）
▲泰國最大島嶼普吉島，是渡假天堂。（圖／取自Pixabay）
  • 四、渡假天堂普吉島
Tripadvisor對普吉島如此評價：「泰國最大島嶼吸引了海灘愛好者與專業潛水者，讓他們享受沉浸於安達曼海時刻…」。除了風景漂亮，普吉島也榮獲《泰國米其林指南2024》評選為美食城市。

▲（圖／翻攝自考拉之家 (Casa de La Flora) 官網）
▲考拉擁有比其他海灘更安靜的海灘，適合享受寧靜度假時光的旅客。（圖／翻攝自考拉之家 (Casa de La Flora) 官網）
  • 五、寧靜療癒之都考拉
相較於前四個城市，台灣人可能比較不熟悉考拉。熱門的考拉海灘屬於考拉蘭魯國家公園的一部分，也是攀牙府最大的旅遊景點，附近還有一處蘭魯瀑布，被森林所環繞。從考拉也可前往知名的斯米蘭群島，展開潛水之旅。考拉最大的賣點便是比其他海灘更安靜，適合欲享受人煙稀少的療癒時光的旅客。

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