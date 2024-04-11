馬習會現兩岸觀光鬆綁？觀光營收獲利佳 股價報喜3檔飆漲停
雖然0403大地震一度影響觀光股股價，但3月營收公布，不少業者成績亮眼，再加上前總統馬英九與中國國家主席習近平「馬習二會」，習近平也罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，市場樂見重啟兩岸觀光鬆綁訊號。因此今（11）日觀光航空股點火，包括五福、燦星旅、山富飆漲停，華航與長榮航也漲1%以上。
記者許家禎／台北報導
前總統馬英九與中國國家主席習近平「馬習二會」，習近平指出「要從中華民族長遠發展把握兩岸關係大局」，只要不分裂國家，兩岸同胞完全可以坐下來，「就家裡人的事先接觸交流起來」。他更罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，市場認為這是重啟兩岸觀光鬆綁的訊號。
因此今日五福、燦星旅、山富跳空飆漲停，鳳凰、夏都、寒舍、雲品、雄獅、富野、亞都、易飛網、老爺知漲4到8%，六福、新天地、華園、晶華也漲1到3%多。另外，華航與長榮航也漲1%以上。
觀光股營收也亮眼，五福受惠航空公司陸續恢復航點與增加航班，加上疫後國人瘋出國，3月營收6.74億元、年增174%，月增6%；第一季累計營收18億元、年增175%，創下自疫情後單月營收新高。展望後市，隨著各大航空公司航班航點持續增加，預期旅遊需求熱度居高不下，五福營收可望繼續再創高峰。
燦星旅3月營收為新台幣1.82億元，年增351.38%，今年以來累積營收為5.49億元，年增率401.73%。山富3月營收為7.85億元，年增率大幅成長180.04%、月增率成長14.56%，連續3個月營收月成長，累計今年以來營收為19.28億元，年增率156.13%。