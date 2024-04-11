超商雙雄淡季不淡！統一超營收年增7%　全家山丘藍帶動驚人業績

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統一超表示，受惠展店與鮮食、咖啡等銷售，加上轉投資事業菲律賓7-11、統一生活（康是美）等表現亮眼，有效挹注營收成長。其中，台灣7-11鮮食整體穩健成長超過1成；茶葉蛋因親民價格、穩定供貨、滿足全時段搭餐需求，業績倍增。
此外，統一超持續支持在地農特產，整合統一企業集團資源販售在地當季盛產、新鮮直送的美味藍莓，多元豐富餐點持續滿足消費者一日三餐需求；在現做飲品與冰品體驗方面，因應7-11高雄櫻花季換上6款櫻花季限定杯身，並推出「莓好光櫻心凍風味飲系列」，「CITY PEARL」珍珠品牌更首次跨界聯姻「可不可熟成紅茶專賣店」，聯名監製合作開發「冰胭脂紅茶珍珠歐蕾」，引爆各大社群平台年輕人社交話題。
思樂冰也因應7-11高雄櫻花季全台熱賣「櫻花玫瑰風味思樂冰」；霜淇淋以品牌聯名開發新品、服務門市據點擴增兩大做法，陸續推出百年名店跨界聯名的「連珍芋香牛奶霜淇淋」，更連續3天於7-11高雄櫻花季實體活動現場開賣「櫻花莓果可爾必思」口味霜淇淋；綜合上述，多角經營換季食飲帶動相關類別業績持續穩健增長1成上下。
統一超首季營收約810億元，年增7.4%，單月、單季雙創同期新高，連3季單季營收站上800億元；台灣7-11門市截至今年3月底店數達6939家，去年同期店數為6712家，年增227家。
全家「山丘藍」藍莓帶動水果業績成長6成！泛鮮食、泰式飲品搶市各增1成業績
全家受惠於店數、鮮食、一般商品成長，加上3月底點數到期，大兌點活動帶動會員消費活絡，整體表現穩健向上。其中，泛鮮食因應時序入春，推出各項時節新品，領頭成長1成；現做冰飲推出泰式飲品搶市，如Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」、私品茶「泰式綠奶茶」，同樣驅動相關業績成長1成；「早點來全家」主題企劃，結合網紅聯名策略，與網紅「沈早」合作開發推出三明治、貝果堡等早餐型商品，輔以國際早餐日、春季鮮食大賞等促銷活動，帶動輕食業績成長顯著。
值得一提的是，「全家」嚴選台灣優質「山丘藍」藍莓，以虛實並進雙渠道策略，於實體店舖獨家上架、「全家行動購」網路商城開賣多入禮盒，帶動水果業績成長6成，同步推升數位渠道業績。
3月亮眼成績，推升全家第1季合併營收248億元，年增7.57%，創單季次高，僅次上季；截至今年3月31日止，全家便利商店總店舖數達4240家。
4月清明商機、清涼飲品、母親節預購 可望驅動雙雄營收再創佳績
展望4月，超商雙雄把握時機搶攻清明連假商機，統一超表示，將強化重點門市、商場營運動能，多元作法持續貼近民生需求、成為消費者心中的生活服務平台；全家則指出，氣溫將持續攀升，清涼飲品、霜淇淋、冰品、輕食類鮮食皆為操作重點，且母親節預購將進入倒數，皆可望成為驅動營收的動能。