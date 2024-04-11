現價正甜！00942B 4/10獲准成立 掌握A級美國龍頭企業債漲升行情
根據歷史經驗，在Fed停止升息期間，美國投資級債報酬大勝全球投資級債，據Bloomberg統計，在2006年6月30日到2015年10月31日Fed停止升息期間，美國投資級債報酬率高達71.1%，優於全球投資等級債的報酬率53%；在2018年12月31日至2022年2月28日 Fed停止升息期間，美國投資級債報酬率高達17.7%，也較全球投資等級債的報酬率13.3%高。看好趨勢，台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金已於4月10日獲准成立，讓投資人有機會掌握A級美國龍頭企業債券漲升行情。
記者許家禎／台北報導
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金00942B經理人黃鈺民表示，Fed今年下半年可望進入降息循環。他指出，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，主要是由體質穩健的美國龍頭企業所發行，債券違約風險相對低，同時也能提供較公債為佳的殖利率，因此深受投資人喜愛。
而就投資等級分析，A級債券又優於BBB級債券，因為BBB級債券違約風險相對A級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌，而A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。
黃鈺民表示，前二年在Fed升息下，美國投資級債券呈現嚴重超跌，目前價格來到大幅折價的甜蜜點，另一方面，以美國投資級公司債指數為例，目前指數的到期殖利率約達5%以上，處於近10年的相對高位，可說「物美價廉」，未來Fed一旦啟動降息，美國投資級公司債受惠相對大，是降息循環後的投資首選，「台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金」（基金之配息來源可能為收益平準金)是國內首檔聚焦在A級美國龍頭企業20年期債券，讓投資人有機會掌握未來大多頭行情。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。