統神Call in苗博雅「毛骨悚然」對決　輔導課代價！2小時狠賺16萬

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昨晚，苗博雅在YouTube頻道直播「令人毛骨悚然的兒少性剝削」，或許是「毛骨悚然」4字又讓統神理智性炸裂，統神挾著怒火Call in進苗博雅直播，起初他十分堅持自己的看法，讓苗博雅怒回「你就一輩子都不要改，永遠都這樣下去」。
統神遭到苗博雅「狠狠上課」35分鐘，最後建議統神不要跨領域討論不熟悉的議題，否則講錯就是會被炎上，統神也感謝對方才掛上電話。 事後在臉書發文懺悔認錯。前後轉變令網友咋舌，直呼「阿雅背後有佛光！」
而苗博雅這場長達2小時的「令人毛骨悚然的兒少性剝削」直播，根據YouTube分析網站「PLAYBOARD」資料顯示，「Super Chat」（粉絲超級留言）共收穫15萬9830元，列昨YouTube單日最吸金影片，眾多粉絲留言表達支持「真心佩服阿苗立委雖然落敗，但仍能清晰理智保持從政初衷，期待大安選民能繼續支持阿苗」。
不過，特別的是，根據「PLAYBOARD」資料顯示，統神的YouTube頻道「統晨大戲院」昨晚「2024被獵巫第一人」直播，Super Chat竟也收穫9萬1020元，列單日第二吸金影片，不過，該直播影片已改為「私人影片」，無法收看。