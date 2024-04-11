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統神Call in苗博雅「毛骨悚然」對決　輔導課代價！2小時狠賺16萬

▲統神昨（10）晚Call in進苗博雅直播，料想的兩人激戰變上輔導課。（圖／翻攝統神、苗博雅臉書）
▲統神昨（10）晚Call in進苗博雅直播，料想的兩人激戰變上輔導課。（圖／翻攝統神、苗博雅臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

知名遊戲實況主「亞洲統神」（張嘉航）因評論藝人黃子佼持有未成年不雅片遭炎上，他昨晚Call in進台北市議員苗博雅YouTube直播，不過眾人料想的血戰沒上演，苗博雅為統神上輔導課，讓他事後懺悔道歉，網友驚呼：「阿雅背後有佛光！」而苗博雅「輔導課」授課代價也跟著曝光，這場2小時直播共為她帶來近16萬元的收益。

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事件起因是，黃子佼繼MeToo事件後，近期又爆出私藏4TB的未成年不雅影片遭各界撻伐，統神逆風評論認為沒那麼嚴重，開玩笑說「我也想X未成年」，脫序言論被炎上，數家廠商切割。民進黨發言人吳崢批「毛骨悚然」，統神被這4字氣炸，一度直播血戰吳崢30分鐘痛譙。

▲苗博雅昨YouTube直播2小時，收穫近16萬元。（圖／翻攝PLAYBOARD網站）
▲苗博雅昨YouTube直播2小時，收穫近16萬元。（圖／翻攝PLAYBOARD網站）
昨晚，苗博雅在YouTube頻道直播「令人毛骨悚然的兒少性剝削」，或許是「毛骨悚然」4字又讓統神理智性炸裂，統神挾著怒火Call in進苗博雅直播，起初他十分堅持自己的看法，讓苗博雅怒回「你就一輩子都不要改，永遠都這樣下去」。

統神遭到苗博雅「狠狠上課」35分鐘，最後建議統神不要跨領域討論不熟悉的議題，否則講錯就是會被炎上，統神也感謝對方才掛上電話。 事後在臉書發文懺悔認錯。前後轉變令網友咋舌，直呼「阿雅背後有佛光！」

而苗博雅這場長達2小時的「令人毛骨悚然的兒少性剝削」直播，根據YouTube分析網站「PLAYBOARD」資料顯示，「Super Chat」（粉絲超級留言）共收穫15萬9830元，列昨YouTube單日最吸金影片，眾多粉絲留言表達支持「真心佩服阿苗立委雖然落敗，但仍能清晰理智保持從政初衷，期待大安選民能繼續支持阿苗」。

不過，特別的是，根據「PLAYBOARD」資料顯示，統神的YouTube頻道「統晨大戲院」昨晚「2024被獵巫第一人」直播，Super Chat竟也收穫9萬1020元，列單日第二吸金影片，不過，該直播影片已改為「私人影片」，無法收看。

▲統神昨直播也收穫9萬多元，但已改為私人影片無法收看。（圖／翻攝PLAYBOARD網站）
▲統神昨直播也收穫9萬多元，但已改為私人影片無法收看。（圖／翻攝PLAYBOARD網站）

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