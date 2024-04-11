馬習二會落幕！藍委大讚有3功　問「蔡英文、賴清德做得到嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
「重振國格，是第一功」，翁曉玲認為，馬英九在大陸地區領導人面前直呼「中華民國」，既彰顯了「一個中國，各自表述」的兩岸共識，同時帶出中華民國的原則，「我們的一個中國就是中華民國」。憲法的「固有疆域」、憲法增修條文的「大陸地區」與「自由地區」的「國家統一」，是我們死守的底線。反觀民進黨政府，不斷在政治宣示上放棄對大陸的主權，矮化中華民國的國格，根本是長他人志氣，滅自己威風。
「締造和平，是第二功」，翁曉玲說，疫情至今，我國政府在兩岸事務卻未能逐步放寬，從阻擋上海復星代銷的BNT疫苗、管控兩岸直航及小三通、放棄兩岸農漁貿易、發布禁團令、無力善後大陸漁船翻覆。當馬英九能與習近平平起平坐，互談兩岸和平共榮，比起民進黨政府逢中必反，惡搞兩岸關係，誰更讓人放心？不言自明。
「恢復交流，是第三功」，翁曉玲表示，馬英九帶領兩岸青年學生交流，讓兩岸學子相互認識，建立友誼，共同成為締造兩岸和平繁榮的使者。魯迅先生說「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。友誼是化解矛盾的良藥。相識、相知，才會相惜。民進黨政府一昧鎖台，只會更強化大陸的磁吸效應。
翁曉玲說，在馬習會上，馬英九脫口講出中華民國，參訪途中，台灣民眾巧遇馬英九，同樣能道聲「總統好」，維護國格，莫過如此。蔡英文、賴清德能做得到嗎？