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馬習二會落幕！藍委大讚有3功　問「蔡英文、賴清德做得到嗎？」

▲國民黨立委翁曉玲說，馬習二會馬英九有3功。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲國民黨立委翁曉玲說，馬習二會馬英九有3功。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

記者林怡昕／台北報導

馬習二會昨天下午圓滿落幕，前總統馬英九直接在中國國家主席習近平前喊「中華民國」、「一中各表」引關注。對此，國民黨立委翁曉玲今（11）日指出，馬這次有三功，重振國格、締造和平、恢復交流，質疑「蔡英文、賴清德能做得到嗎？」。

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翁曉玲指出，睽違九年，馬習再相逢，馬英九與習近平，今天下午在北京順利完成第二次馬習會。誠如馬英九所言，「中華民國、中華民族過去經歷了百年屈辱，最近三十年在兩岸中國人的努力之下，一步一步邁向共同振興中華之路。」這次馬習會，對推進兩岸和平發展，意義重大。

「重振國格，是第一功」，翁曉玲認為，馬英九在大陸地區領導人面前直呼「中華民國」，既彰顯了「一個中國，各自表述」的兩岸共識，同時帶出中華民國的原則，「我們的一個中國就是中華民國」。憲法的「固有疆域」、憲法增修條文的「大陸地區」與「自由地區」的「國家統一」，是我們死守的底線。反觀民進黨政府，不斷在政治宣示上放棄對大陸的主權，矮化中華民國的國格，根本是長他人志氣，滅自己威風。

「締造和平，是第二功」，翁曉玲說，疫情至今，我國政府在兩岸事務卻未能逐步放寬，從阻擋上海復星代銷的BNT疫苗、管控兩岸直航及小三通、放棄兩岸農漁貿易、發布禁團令、無力善後大陸漁船翻覆。當馬英九能與習近平平起平坐，互談兩岸和平共榮，比起民進黨政府逢中必反，惡搞兩岸關係，誰更讓人放心？不言自明。

「恢復交流，是第三功」，翁曉玲表示，馬英九帶領兩岸青年學生交流，讓兩岸學子相互認識，建立友誼，共同成為締造兩岸和平繁榮的使者。魯迅先生說「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。友誼是化解矛盾的良藥。相識、相知，才會相惜。民進黨政府一昧鎖台，只會更強化大陸的磁吸效應。

翁曉玲說，在馬習會上，馬英九脫口講出中華民國，參訪途中，台灣民眾巧遇馬英九，同樣能道聲「總統好」，維護國格，莫過如此。蔡英文、賴清德能做得到嗎？

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