統神才嗆絕不道歉！遭苗博雅訓「被罵就站好」 大轉彎307字悔過
知名實況主「統神」（張嘉航）因評論黃子佼收藏未成年不雅片事件「沒那麼嚴重」等言論，遭到大批網友炎上及多家廠商封殺，10日開直播時委屈拭淚，認為自己說的話遭到曲解，還強調不可能會為此道歉。沒想到，統神10日晚間Call in台北市議員苗博雅直播間，遭對方狠狠教育35分鐘之後，11日凌晨突然態度大轉彎，誠懇地發文道歉，並承認自己無知，表示因為苗博雅而「學習到很多」。
記者賴禹妡／綜合報導
統神近日因評論黃子佼事件失言遭到炎上，他昨日開直播時，罕見對著鏡頭拭淚，語帶哽咽地嘆「真的是覺得很可悲啊」，認為自己說的話遭到嚴重曲解，也氣憤直呼「如果大家覺得說這種玩笑話都不能講，那就沒關係，那我就也不用接工商了，我一樣可以過一輩子」，強調自己不可能會道歉。
然而統神稍晚Call in苗博雅直播間，和苗博雅激辯35分鐘，他起初非常堅持自己的看法，卻遭苗博雅整理的相關法規資料一一打臉。苗博雅直接告訴統神，說錯話就要出面道歉，因為公眾人物有社會責任，「講錯話被罵就要站好啊」，建議統神往後要談論跨領域的事情時要多想一想。
統神也在11日凌晨態度大轉彎發文道歉，他提到自己向苗博雅學習到很多，是經過對談後才得知，原來很多與未成年牽涉到性相關的案子，是不會刊登在網路上，也有和解判刑的案例；也了解到黃子佼取得未成年不雅影片的網站「創意私房」，裡頭存在指定年齡、形式等點菜機制，因此他改口認為這件事非常嚴重，為了自己的無知誠懇道歉，「以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」。