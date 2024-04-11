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海盜小將張弘稜迎本季初登板！3.2局僅失1分　狂催火球飆153公里

▲海盜小將張弘稜迎本季初登板，主投3.2局僅失1分，球速最快飆到153公里（圖／取自Pirates Prospects）
▲海盜小將張弘稜迎本季初登板，主投3.2局僅失1分，球速最快飆到153公里（圖／取自Pirates Prospects）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒小聯盟目前效力於海盜1A的台灣好手張弘稜，今（11）日迎來新賽季首戰，本場比賽面對老虎1A，張弘稜擔綱先發投手，主投3.2局僅失1分，最快球速飆到153公里，最終無關勝敗，而本場比賽雙方上演投手戰，最終老虎1A以2：1驚險擊敗海盜1A

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張弘稜第一局雖被敲出安打，但仍順利解決該半局，2局下半首名打者Brett Callahan鎖定第1球，擊出右半邊方向的安打，企圖盜往二壘時，被捕手Omar Alfonzo阻殺成功，張弘稜面對下一名Jose De La Cruz控球稍微不穩，投出四壞保送，但他仍舊穩定下來，連續解決2名後面兩名打者，成功結束該半局。

3局下張弘稜則是投出本場比賽首度3上3下，還送出1K，4局上他續投，一出局面對Cristian Santana投出四壞球保送，隨後並靠著Brett Callahan的犧牲觸擊，站上得點圈，緊接著下一棒打者相中一顆內角81.8英里（約131.6公里）的變速球，掃出左外野平飛安打，將二壘上的Santana送回本壘得分，失掉這一分後，張弘稜也被教練換下場休息。

總計張弘稜本場主投3.2局，被敲出3支安打失掉1分，飆出3次三振以及2次保送，最快球速來到了94.8英里（約153公里），雖然無關勝敗，但新賽季初登板就有好表現，也有望讓教練團對張弘稜更有信心。

匹茲堡海盜目前陣中共有4位台灣球員，在小聯盟持續打拼，除了張弘稜之外，還有鄭宗哲、黃暐傑、陳柏毓等好手，也是目前擁有最多台灣選手的大聯盟球隊。海盜隊長期以來力圖深耕台灣市場，鄭錡鴻、洪聖欽於2009年投效海盜，是海盜第一批來自台灣的球員，隨後中職名將陳鏞基、王維中以及張進德等人，也曾至海盜麾下。

▲目前海盜隊陣中共有4名台灣球員在小聯盟打拼，圖為旅美好手鄭宗哲。（圖／取自社媒X）
▲目前海盜隊陣中共有4名台灣球員在小聯盟打拼，圖為旅美好手鄭宗哲。（圖／取自社媒X）
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