混血AV女優激瘦6公斤！親曝「大胃王式減肥法」：胖不回來了
日本AV女優七森莉莉（七ツ森りり）長相甜美，是日本和菲律賓混血，日前到台灣來舉辦攝影會，被發現明顯瘦了一圈，和去年來參加TRE台北國際成人展相比瘦了5、6公斤，對此，她的減肥方法也曝光了。
記者吳昕蓓／綜合報導
台灣AV達人一劍浣春秋日前突然在網站《Play NO.1》透露，他發現七森莉莉和去年相比瘦了不少，以為發生了什麼事，但其實七森莉莉只是心血來潮想減肥，一天只吃一頓午餐，在進食時不限制，開啟「大胃王」模式，沒想到怎麼吃都胖不回來了。
七森莉莉最多可以一口氣吃掉25盤壽司，來台灣就算三餐都大嗑高熱量炒飯，她還是只胖了一公斤，但這種減重方式並不健康，很可能會養成暴飲暴食的習慣，減重醫師蕭捷健曾建議，一天最少還是吃兩餐，對身體的壓力會比較小。
事實上，七森莉莉在下海拍AV前，不僅是知名模特兒，更曾擔任過節目主持人，還曾拍過MV跟廣告，演藝資歷非常豐富，甜美深邃的長相也讓她小有名氣，因此剛宣布下海時還曾掀起討論，認為她很可能可以打敗知名AV女優三上悠亞。
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