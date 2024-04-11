初瓦、嚮辣食物中毒！王品宣布：「這5天」來店客人 餐費全退還
疾管署已初步認定，初瓦、嚮辣捷運西門店4月2日至4月6日疑似感染諾羅病毒事件，王品集團今（11）日再度發出聲明，除了向消費者表達歉意，也公布已擬出3個關懷方案，包括餐費全額退費、醫療給付及消費者慰問金。
記者葉盛耀/綜合報導
台北市衛生局接獲醫院通報，民眾於4月2日至4月5日在初瓦和嚮辣捷運西門店用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉症狀。王品集團強調，「無論感染源究竟為何，讓同仁及相信王品集團的顧客受傷害，我們感到愧疚和自責，沒有任何的理由推諉責任。」並宣布啟動關懷專案，主動打電話給4月2日至4月6日用餐顧客（訂位者留下的聯絡電話）。除了再次關心顧客身體健康，也說明王品的關懷方案。
王品關懷方案：
1、4月2日至4月6日宣布停業前的顧客，餐費憑消費證明，全額退款。
2、4月2日至4月11日的醫療費用，可以憑醫療收據辦理給付。
3、消費者慰問金，將依個別狀況處理。
據感染科醫生指出，諾羅病毒症狀持續約2至3天，王品集團6日晚間宣布停業，放寬認定在4月11日以前的醫療費都會給付。王品表示，因相關作業需要時間，預計4月18日開始在初瓦和嚮辣捷運西門店退款，全部以現金給付，減少消費者困擾。
同時退款作業沒有設定期限，消費者有充分的時間辦理。至於海外顧客，目前聯繫上兩組香港旅客，討論退款方式。如果還有其他國家的消費者，王品也表示會盡一切努力繼續聯絡。
王品並再度提到要向消費者致歉，集團以誠信的態度，具體的行動，展現王品一貫當責的經營理念，也期待大家再度到王品集團體驗改善後的成果，也歡迎衛生單位、媒體和消費者持續監督王品的進步。