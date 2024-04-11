全聯60元便當遇強敵！7-11也有「60元幸福餐盒」 1500家門市開賣
全聯60元幸福餐盒超搶手，每日一推出即完售，7-11今（11）日宣告參戰，將於4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒，嚴選3菜1主食優質在地食材，不過業者表示由於各門市數量、進貨時間不固定，因此民眾想要搶購相當考驗運氣，雖然目前僅1500家門市限量開賣，不過官方鎖定於「全台鄰近校園周邊的7-11」，因此想要省荷包的民眾可以多繞繞校園周邊的7-11。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11表示去年復刻販售冷藏便當始祖「國民便當」，以親民價格限量開賣一個多月即熱銷一空，觀察到消費者對於高CP值正餐需求，將自4月15日起7-ELEVEN與農業部攜手推出超商版「幸福餐盒」，採每日現做、新鮮低溫冷藏配送到店，相較其他通路為幸福餐盒首度推出冷藏鮮食便當。
7-11幸福餐盒有3道菜和1份主食，每份60元，嚴選在地雞胸肉滷製並佐以蒜蓉增添道地台式風味，像是菜脯蛋、滷紅蘿蔔等豐富配菜，還有來自雲林、彰化等產地的紅蘿蔔、豆芽菜、青江菜等炒時蔬。目前僅1500家門市開賣，業者透露每間門市數量、補貨時間不一定，不過1500家門市鎖定在「全台鄰近校園周邊」。
此外，7-11也推薦多款親民價格商品，像是茶葉蛋10元堅持不漲價，自有鮮食品牌「御飯糰」使用在地台梗9號米推出「培根蛋沙拉飯糰」、「蔥油雞汁拌飯飯糰」等僅23元的超值商品皆受到小資族的歡迎。本月新品「爆汁豆干」使用非基因改造黃豆在地生產，並推出來自雲林大埤地區遵循古法醃製「蒜香辣味酸菜」，採單入小包裝可搭配滷味、再加上醬油膏「拌拌滷」吃法，4月30日前可任選4件滷味商品送1包蒜香辣味酸菜，推薦超值組78元（爆汁豆干、香滷翅小腿、滷蘿蔔、科學麵）。
此外，珍珠奶茶作為台灣最具代表性國民美食，各縣市連鎖茶飲中常見紅色瓶身「戀職人鮮奶」被譽為手搖飲界隱形冠軍，由國內餐飲供應大廠開元食品生產製造。現在，這熟悉的鮮奶推出常溫保久乳系列新品「戀職人牛乳」，採用百分百國產生乳、A 級乳源，並與國立屏東科技大學獸醫系合作「乳牛牧場全面健檢計畫」為品質把關。新品主打 200ml 利樂鑽小包裝設計，方便攜帶隨時飲用，滿足現代緊湊生活步調。