大谷翔平被偷錢為何沒收到警示訊息？紐時：水原一平更改帳戶設定
MLB洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的前翻譯水原一平的涉賭案，讓美國職棒大聯盟捲入賭博醜聞，根據《紐約時報》報導，水原一平目前正在協商認罪自己遭指控的多項聯邦罪行，調查由美國國稅局刑事部門、國土安全部和美國加州中區檢察官辦公室共同協辦。《紐約時報》指出，水原一平盜竊大谷翔平帳戶的金額，可能比之前傳出的450萬美元（約1.38億台幣）更多，另外也透露了水原一平更改了大谷銀行帳戶設定，所以偷錢行為才沒被大谷本人發現。
記者黃建霖/綜合報導
此前水原一平表示是大谷翔平出手援助自己、幫忙還賭債，根據聯邦調查局調查的結果也顯示，博彩公司主理人Mathew Bowyer的帳戶中有兩筆50萬美元的匯款是來自於大谷翔平的帳戶。不過之後大谷翔平的律師指控水原說謊，並稱大谷從來都不知情，之後水原一平本人也改口稱大谷確實被蒙在鼓裡，讓人有如霧裡看花。
但為何水原一平則無需經過大谷翔平同意，就能動用大谷翔平的私人銀行帳戶？而且從中匯出如此大的金額，大谷翔平對此完全不知情嗎？此疑點遭到外界質疑。不過今日《紐約時報》在報導中對此給出解釋。
《紐約時報》記者Tim Arando和Michael S. Schmidt在一篇文中寫道：「知情人士聲稱，檢察官已經發現相關證據，可證明水原一平可能從大谷翔平帳戶中偷走了比他最初被指控盜竊的450萬美元還要多的錢。這位知情的第三人表示，水原更改了大谷翔平銀行帳戶的設定，這樣大谷就不會收到有關交易的警示訊息。」
大谷翔平此前對此事公開聲稱，他從未在棒球或任何其他體育項目上下注，是水原一平從自己的銀行帳戶中竊取了金錢。「我從未下注任何體育項目，也沒有在知情的情況下向博彩公司匯款。總結一下我現在的感受，我感到很震驚。很難用語言來形容我此時的感受。」
對於這些報導，哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports Network）聯繫美國加州中區檢察官辦公室發言人，但對方拒絕評論，水原一平的律師同樣拒絕評論。
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