接任外交部長？林佳龍：我興趣很廣、也是有團隊精神的人
總統當選人賴清德昨（11）日公布首輪內閣名單，由民進黨前主席卓榮泰接任閣揆，但卻未見總統府秘書長林佳龍在名單內，引發熱議，對此林佳龍今（11）日首度露面回應，對於外傳接任外交部長一事，表示自己的興趣很廣，也是有團隊精神的人，「我一直在團隊，而且也會一直在團隊中。」也希望外界多給新政府一些空間發揮，讓政見逐一實現。
記者陳威叡／台北報導
賴清德昨日宣布由民進黨前主席卓榮泰、文化部前部長鄭麗君接任正副院長，另有媒體報導指出屏東縣前縣長潘孟安內定為總統府秘書長，內政部長林右昌則是黨秘書長，卻未見正國會掌門人林佳龍，也讓同派系的中常委陳茂松痛批卓「別吃太狠」。
對此林佳龍今日出席活動首度回應，對於是否被徵詢甚至是有意讓其接任外交部長，林佳龍說，組閣期間應該會陸續公布相關人事，而自己也負責政府交接工作，因此這段期間，賴清德有找自己討論非常多事情，包括國政與」人事相關的事項。
林佳龍表示，外交形式有非常多，外交的人才也很多，這方面他有跟賴清德推薦一些人選，而賴希望自己在未來執政團隊扮演一定的角色。至於賴清德是否有說「不要脫隊」，林佳龍強調，「我一直在團隊，而且也會一直在團隊中」
而將來是否出現在內閣名單中，林佳龍說，總統已經公布新閣揆，陸續會徵詢閣員，期盼外界多給一點時間，全力來支持，也提及自己就是一個興趣很廣，也是有團隊精神的人，也希望外界多給新政府一些空間發揮，讓政見逐一實現。